गुरु-केतु युति 2026: गणेश योग से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिलेगें शुभ अवसर

Guru Ketu Ganesh Yog 2026: देवगुरु बृहस्पति ने 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश किया है। यहां पहले से विराजमान केतु के साथ उनकी युति बन रही है, जिसे कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में गणेश योग कहा जाता है। इस योग का सकारात्मक प्रभाव मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ सकता है। इन राशियों को धन, करियर, शिक्षा और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।





ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, शिक्षा और भाग्य का कारक माना जाता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता, शोध और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। सिंह राशि में गुरु का गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा को मजबूती दे सकता है। हालांकि, इस युति का प्रभाव सभी राशियों पर समान नहीं रहेगा। आइए जानते हैं किन पांच राशियों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है।