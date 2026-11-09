10 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 09 Nov 2026 06:57 PM IST
सार
10 November Ka Panchang: 10 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं।
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विस्तार
Panchang 10 November 2026: 10 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और शोभना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 10 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:39 − 12:22
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 10 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:39
सूर्यास्त का समय- 17:23
चन्द्रोदय- 07:28
चन्द्रास्त- 17:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 10 नवंबर 2026
गुलिक काल: 12:01 − 13:22
राहुकाल: 14:42 − 16:03
यमगण्ड: 09:20 − 10:40
10 नवंबर 2026, सोमवार का चौघड़िया
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आज का पंचांग- 10 नवंबर 2026
|तिथि
|प्रतिपदा
|14:02 तक
|नक्षत्र
|विशाखा
|09:13 तक
|प्रथम करण
|बावा
|14:02 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|26:55 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|शोभना
|27:08 तक
|सूर्योदय
|06:39
|सूर्यास्त
|17:23
|चंद्रमा
|वृश्चिक राशि में
|राहुकाल
|14:42 − 16:03
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:39 − 12:22
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:39 − 12:22
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 10 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:39
सूर्यास्त का समय- 17:23
चन्द्रोदय- 07:28
चन्द्रास्त- 17:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 10 नवंबर 2026
गुलिक काल: 12:01 − 13:22
राहुकाल: 14:42 − 16:03
यमगण्ड: 09:20 − 10:40
10 नवंबर 2026, सोमवार का चौघड़िया
- रोग- 06:38 - 07:58
- उद्वेग- 07:58 - 09:19
- चर- 09:19 - 10:39
- लाभ- 10:39 - 12:00
- अमृत- 12:00 - 13:21
- काल- 13:21 - 14:41
- शुभ- 14:41 - 16:02
- रोग- 16:02 - 17:23
- काल- 17:23 - 19:02
- लाभ- 19:02 - 20:41
- उद्वेग- 20:41 - 22:21
- शुभ- 22:21 - 00:00, 11 नवंबर
- अमृत- 00:00 - 01:40, 11 नवंबर
- चर- 01:40 - 03:19, 11 नवंबर
- रोग- 03:19 - 04:59, 11 नवंबर
- काल- 04:59 - 06:38, 11 नवंबर
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