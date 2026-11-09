10 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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10 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और शोभना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 10 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।