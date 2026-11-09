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लव राशिफल 10 नवंबर: धनु, मकर और कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगी खुशियां, जानें किसे मिलेगा सच्चा प्यार

Mon, 09 Nov 2026 05:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली
ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 09 Nov 2026 05:36 PM IST
सार

10 नवंबर 2026 को प्यार और रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल। सिंगल लोगों को मिलेगा नया साथी या प्रेम संबंधों में बढ़ेंगी नजदीकियां? जानें जीवनसाथी के साथ तालमेल, प्रेम जीवन और रिश्तों से जुड़ी खास ज्योतिषीय भविष्यवाणी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 10 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
10 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Today Love Rashifal: 10 नवंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में आपके लिए क्या खास लेकर आया है? क्या आज आपको अपने मनपसंद व्यक्ति के सामने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा? क्या सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी नए खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है? शादीशुदा लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ तालमेल कैसा रहेगा और किन राशियों को अपने रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी? आज ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की लव लाइफ में अलग-अलग परिस्थितियां बन सकती हैं। कुछ राशियों के लिए पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा, तो कुछ लोगों को अपने रिश्ते में विश्वास, धैर्य और आपसी समझ को मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं 10 नवंबर 2026 का लव राशिफल और समझते हैं कि आज आपकी राशि के सितारे प्रेम, रोमांस और रिश्तों के मामले में क्या संकेत दे रहे हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 10 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज आपकी लव लाइफ में प्यार और रोमांस का खास माहौल बना रहेगा। पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह पर घूमने या डिनर डेट पर जाने की योजना बन सकती है। एक-दूसरे के साथ समय बिताने से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं, सिंगल जातकों को अपने क्रश के करीब आने का मौका मिल सकता है, जिससे उनका दिन खुशनुमा हो जाएगा।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों के मामले में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, वे अपने रिश्ते को शादी में बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं। पार्टनर के साथ एकांत में वक्त बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं, सिंगल लोगों को अपने क्रश की किसी और के साथ नजदीकियां देखकर थोड़ी जलन और बेचैनी महसूस हो सकती है।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से गलतफहमी पैदा हो सकती है। पार्टनर आपके किसी व्यवहार को लेकर संदेह कर सकता है, जिससे आपसी तनाव बढ़ने की आशंका है। बेहतर होगा कि किसी की बातों पर तुरंत विश्वास करने के बजाय एक-दूसरे से खुलकर बातचीत करें। वहीं, सिंगल जातक पुराने प्यार और बीती यादों में खोए रह सकते हैं।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन के लिए दिन काफी खुशनुमा रहने वाला है। शाम के समय पार्टनर के साथ रोमांटिक मुलाकात या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। अपने मन की भावनाओं को साथी के सामने जाहिर करने में संकोच न करें। आपकी छोटी-सी कोशिश भी रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ा सकती है। सिंगल लोगों के लिए भी किसी खास से बातचीत शुरू करने का अच्छा समय है।
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