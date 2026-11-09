मंगल-गुरु की युति से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, करियर-कारोबार में वृद्धि के योग

1 of 4 गुरु मंगल युति - फोटो : अमरउजाला







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12 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे जिससे गुरु संग युति करेंगे। पंचांग के अनुसार, 12 नवंबर को मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गुरु पहले से मौजूद हैं, जिसके चलते हैं इस राशि में मंगल-गुरु की युति होगी। मंगल-गुरु की युति से कुछ राशि वालों को अच्छे और सुखद परिणाम मिल सकते हैं। करियर-कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं किन राशियों को इस युति से लाभ मिलेगा।

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2 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

12 नवंबर को बनने वाली युति कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल-गुरु की युति आपके दूसरे भाव में होगी जो धन और वाणी का भाव कहा जाता है। मंगल-गुरु की युति से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलने के बेहतर अवसर बनेगा और भाग्य का साथ मिलेगा।



3 of 4 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए गुरु-मंगल की युति आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। यह भाव इच्छा पूर्ति और आय में वृद्धि का होता है। इससे धन लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को करियर में बेहतर अवसर मिलेगा। करियर में कोई ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। व्यापार में लाभ के अच्छे योग हैं।

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