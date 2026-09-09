आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों को पुरानी स्वास्थ्य परेशानी में राहत मिल सकती है, पढ़ें 10 सितंबर का राशिफल
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों और पारिवारिक आनंद से भरपूर रह सकता है। घर में मौज-मस्ती का माहौल बनेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों और पारिवारिक आनंद से भरपूर रह सकता है। घर में मौज-मस्ती का माहौल बनेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। खासतौर पर छोटे बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। उनके साथ खेलना या बातचीत करना आपकी दिनभर की थकान और तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है।
पिताजी की ओर से कोई उपहार या सुखद समाचार मिलने की संभावना है। यह अचानक मिलने वाली खुशी आपका दिन खास बना सकती है। यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है तो अपने सामान और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाही न करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई नई चीज घर में आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर लंबे समय से किसी पुरानी परेशानी को लेकर चिंतित थे, तो उसमें सुधार महसूस हो सकता है। आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने से आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ेंगे।
मुख्य बिंदु:
- परिवार में खुशी और मनोरंजन का माहौल रहेगा।
- बच्चों के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न होगा।
- पिताजी से उपहार या अच्छी खबर मिल सकती है।
- यात्रा में कीमती सामान का ध्यान रखें।
- पुरानी स्वास्थ्य परेशानी में राहत मिल सकती है।
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