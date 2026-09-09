आज का राशिफल 10 सितंबर: इन चार राशि वालों को रहना होगा अलर्ट, सेहत को लेकर रहेंगे परेशान

मेष राशि
मेष राशि वालों को आज सावधानी बरतनी होगी। किसी खास की बात परेशान कर सकती हैं। छोटी-सी बात को बेवजह बड़ा बनाने से बचें और धैर्य बनाए रखें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके हित में रहेगा। हालांकि, धैर्यवान भी रहना होगा।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। करियर में आप तरक्की करेंगे। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
आज कोई अपना आपसे मिलने आ सकता है। आज मन थोड़ा मौज-मस्ती में लगा रहेगा, इसलिए जरूरी कामों को टालने से बचें। हालांकि, आप भौतिक सुख से जुड़ी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है, जिससे काम आसान होंगे।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
सेहत परेशान कर सकती हैं और पेट से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज करने से बचें। नए लोगों से मिलेंगे। व्यापार को लेकर यात्रा करेंगे। आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से भी बचें। मन कुछ परेशान भी आज हो सकता है।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। आपकी मेहनत और कोशिशें भी सफल होती नजर आ रही हैं। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपकी खुशियों को और बढ़ा सकती है। कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे।