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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल 10 सितंबर: इन चार राशि वालों को रहना होगा अलर्ट, सेहत को लेकर रहेंगे परेशान

Thu, 10 Sep 2026 05:28 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 10 Sep 2026 05:28 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 10 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों को आज सावधानी बरतनी होगी। किसी खास की बात परेशान कर सकती हैं। छोटी-सी बात को बेवजह बड़ा बनाने से बचें और धैर्य बनाए रखें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके हित में रहेगा। हालांकि, धैर्यवान भी रहना होगा।
Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। करियर में आप तरक्की करेंगे। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें।

Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज कोई अपना आपसे मिलने आ सकता है। आज मन थोड़ा मौज-मस्ती में लगा रहेगा, इसलिए जरूरी कामों को टालने से बचें। हालांकि, आप भौतिक सुख से जुड़ी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है, जिससे काम आसान होंगे।

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Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
सेहत परेशान कर सकती हैं और पेट से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज करने से बचें। नए लोगों से मिलेंगे। व्यापार को लेकर यात्रा करेंगे। आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से भी बचें। मन कुछ परेशान भी आज हो सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 10 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। आपकी मेहनत और कोशिशें भी सफल होती नजर आ रही हैं। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपकी खुशियों को और बढ़ा सकती है। कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे।

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