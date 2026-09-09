आज का राशिफल 10 सितंबर: इन चार राशि वालों को रहना होगा अलर्ट, सेहत को लेकर रहेंगे परेशान

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



मेष राशि

मेष राशि वालों को आज सावधानी बरतनी होगी। किसी खास की बात परेशान कर सकती हैं। छोटी-सी बात को बेवजह बड़ा बनाने से बचें और धैर्य बनाए रखें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से जितना दूर रहेंगे, उतना ही आपके हित में रहेगा। हालांकि, धैर्यवान भी रहना होगा।

2 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। करियर में आप तरक्की करेंगे। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें।

3 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

आज कोई अपना आपसे मिलने आ सकता है। आज मन थोड़ा मौज-मस्ती में लगा रहेगा, इसलिए जरूरी कामों को टालने से बचें। हालांकि, आप भौतिक सुख से जुड़ी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। किसी करीबी का सहयोग मिल सकता है, जिससे काम आसान होंगे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि

सेहत परेशान कर सकती हैं और पेट से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज करने से बचें। नए लोगों से मिलेंगे। व्यापार को लेकर यात्रा करेंगे। आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से भी बचें। मन कुछ परेशान भी आज हो सकता है।

विज्ञापन

5 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala