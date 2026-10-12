अंक ज्योतिष 13 अक्तूबर: मूलांक 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, बन सकते हैं तरक्की के अवसर

Ank Jyotish 13 October 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और इसी के आधार पर दैनिक अंक ज्योतिष में दिन के संभावित परिणामों का आकलन किया जाता है। 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या आज आपको करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक मामलों में लाभ के योग बनेंगे या रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी? आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल, शुभ अंक और दिन से जुड़ी खास बातें।