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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 13 अक्तूबर: मूलांक 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, बन सकते हैं तरक्की के अवसर

Mon, 12 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

Ank Jyotish 13 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म तारीख से निकले मूलांक के आधार पर जानें कैसा रहेगा आपका मंगलवार। यहां पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल और जानें करियर, धन, रिश्तों और भाग्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रह सकता है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
13 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 13 October 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और इसी के आधार पर दैनिक अंक ज्योतिष में दिन के संभावित परिणामों का आकलन किया जाता है। 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या आज आपको करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक मामलों में लाभ के योग बनेंगे या रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी? आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल, शुभ अंक और दिन से जुड़ी खास बातें।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निवेश के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी फैसला लेने से पहले उसके फायदे और जोखिम को समझना जरूरी होगा।

शुभ अंक - 4शुभ रंग - हरा
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज साझेदारी में काम करने वाले लोगों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है। छोटी दूरी की यात्रा भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। किसी विवाद में उलझने के बजाय बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयास करें। आपकी समझदारी और सूझबूझ कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद कर सकती है।

शुभ अंक - 11शुभ रंग - गहरा नीला
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज आप घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों पर खर्च बढ़ने की संभावना है। संतान की पढ़ाई या अन्य आवश्यकताओं के लिए भी बजट बनाना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। दिनभर के कामों की योजना बनाकर चलने से समय और धन दोनों का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे।

शुभ अंक - 34
शुभ रंग - हरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज घर में सुख-शांति बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद रखने वाले लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, अनावश्यक खरीदारी और फिजूलखर्ची से बचना जरूरी होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर परिणाम पाने के लिए नियमित अभ्यास और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। मकान या वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो शर्तों की अच्छी तरह जांच करें।

शुभ अंक - 14

शुभ रंग - लाल
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