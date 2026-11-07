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आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिवाली का दिन? पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:12 AM IST
सार

आज आपके मन में शांति और संतोष का भाव बना रह सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक सुकून मिल सकता है।

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Aaj ka meen rashifal 8 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपके मन में शांति और संतोष का भाव बना रह सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक सुकून मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ प्यार भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी। हालांकि, परिवार में किसी छोटी-सी बात को लेकर बहस होने की संभावना है।
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ऐसी स्थिति में अपनी बात शांतिपूर्वक रखें और दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। संयम बनाए रखने से घर का माहौल बिगड़ने से बच सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने पर मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं, बशर्ते वे अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। सकारात्मक सोच, धैर्य और परिवार के सहयोग से आप दिन को सुखद और संतोषजनक बना सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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