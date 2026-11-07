राशिफल 08 नवंबर: कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिल सकती है सफलता, जानें किन राशियों का दिन रहेगा खास

Rashifal 08 November 2026: आज 8 नवंबर 2026, रविवार का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए कई नए संकेत लेकर आया है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो किसी के लिए धन लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। वहीं प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में भी दिन खास रह सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्यफल। जानें आपका दिन कैसा रहेगा, किन मामलों में मिल सकती है सफलता और किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। साथ ही जानें आज का शुभ रंग और शुभ अंक।