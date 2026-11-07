राशिफल 08 नवंबर: कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिल सकती है सफलता, जानें किन राशियों का दिन रहेगा खास

Rashifal 08 November 2026: आज 8 नवंबर 2026, रविवार का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए कई नए संकेत लेकर आया है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो किसी के लिए धन लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। वहीं प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में भी दिन खास रह सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्यफल। जानें आपका दिन कैसा रहेगा, किन मामलों में मिल सकती है सफलता और किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। साथ ही जानें आज का शुभ रंग और शुभ अंक।
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आज का राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आप कुछ खुशनुमा पल बिता सकेंगे। ससुराल पक्ष से किसी खास व्यक्ति के घर आने की संभावना भी है, जिससे पारिवारिक माहौल में रौनक बढ़ेगी। हालांकि, मां की बातों को हल्के में लेने से बचें। उनकी भावनाओं को समझने और उनकी सलाह पर ध्यान देने की कोशिश करें, अन्यथा उनकी नाराजगी आपको परेशान कर सकती है। अपनों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे तो दिन और भी अच्छा रहेगा।
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आज का राशिफल
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वृषभ राशि
आज आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से मन में खुशी और संतोष का भाव रहेगा। घर में अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई ऐसा सरप्राइज मिल सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इससे परिवार का माहौल खुशनुमा होगा और अपनों के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि, छोटे बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहें और उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। किसी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें, क्योंकि बिना सोचे-समझे उठाया गया कदम बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपसी सहयोग से किसी पारिवारिक मामले को सुलझाने में भी मदद मिल सकती है।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
आज आपके भीतर कुछ नया करने और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा प्रबल हो सकती है। आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सम्मान, सहयोग और समझदारी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को राहत मिलेगी। हालांकि, विरोधियों या आलोचना करने वाले लोगों की बातों में आकर कोई निर्णय न लें। अपनी परिस्थितियों को समझकर ही आगे बढ़ें। आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतें और अनावश्यक उधार लेने से बचें, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। स्पष्ट सोच और निरंतर प्रयास आपको सही दिशा में आगे ले जाएंगे।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज आपके लिए राहत और प्रगति के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है, जिससे लंबे समय से बनी चिंता दूर हो सकती है। आपकी रचनात्मक प्रतिभा और किसी विशेष हुनर में निखार आएगा। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत का उचित परिणाम मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें और महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बनाए रखें। किसी भी निर्णय से पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लेना बेहतर होगा। पिता का सहयोग और मार्गदर्शन किसी बड़ी उलझन को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। उनकी सलाह पर विचार करने से आपको नया दृष्टिकोण मिल सकता है और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।