आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा दिन, पढ़ें 12 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 AM IST
सार
दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने या मिलकर खुशी के पल बिताने की योजना भी बन सकती है। आज नए विचारों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और परिवार तथा अपनी सेहत के लिए भी पर्याप्त समय निकालें।
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विस्तार
मीन राशि मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के लोग दयालु, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। जल तत्व की यह राशि संवेदनशीलता, आध्यात्मिकता और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। मीन राशि वालों के लिए पुखराज रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति और संतोष मिलेगा। आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं और उनमें से किसी एक पर सही समय पर काम शुरू करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शरीर में किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते ध्यान दें। लंबे समय से अटका हुआ कोई जरूरी काम आज पूरा हो सकता है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या उपयोगी संपर्क मिल सकता है, जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने या मिलकर खुशी के पल बिताने की योजना भी बन सकती है। आज नए विचारों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और परिवार तथा अपनी सेहत के लिए भी पर्याप्त समय निकालें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति और संतोष मिलेगा। आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं और उनमें से किसी एक पर सही समय पर काम शुरू करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शरीर में किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते ध्यान दें। लंबे समय से अटका हुआ कोई जरूरी काम आज पूरा हो सकता है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या उपयोगी संपर्क मिल सकता है, जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने या मिलकर खुशी के पल बिताने की योजना भी बन सकती है। आज नए विचारों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और परिवार तथा अपनी सेहत के लिए भी पर्याप्त समय निकालें।
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