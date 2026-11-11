आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा दिन, पढ़ें 12 नवंबर का राशिफल

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आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति और संतोष मिलेगा। आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं और उनमें से किसी एक पर सही समय पर काम शुरू करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शरीर में किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते ध्यान दें। लंबे समय से अटका हुआ कोई जरूरी काम आज पूरा हो सकता है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या उपयोगी संपर्क मिल सकता है, जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने या मिलकर खुशी के पल बिताने की योजना भी बन सकती है। आज नए विचारों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और परिवार तथा अपनी सेहत के लिए भी पर्याप्त समय निकालें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।