Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 12 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा दिन, पढ़ें 12 नवंबर का राशिफल

Thu, 12 Nov 2026 05:29 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 AM IST
सार

दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने या मिलकर खुशी के पल बिताने की योजना भी बन सकती है। आज नए विचारों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और परिवार तथा अपनी सेहत के लिए भी पर्याप्त समय निकालें।

विज्ञापन
Aaj ka meen rashifal 12 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मीन राशि मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के लोग दयालु, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। जल तत्व की यह राशि संवेदनशीलता, आध्यात्मिकता और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। मीन राशि वालों के लिए पुखराज रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।
विज्ञापन

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति और संतोष मिलेगा। आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं और उनमें से किसी एक पर सही समय पर काम शुरू करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शरीर में किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो उसे टालने के बजाय समय रहते ध्यान दें। लंबे समय से अटका हुआ कोई जरूरी काम आज पूरा हो सकता है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या उपयोगी संपर्क मिल सकता है, जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने या मिलकर खुशी के पल बिताने की योजना भी बन सकती है। आज नए विचारों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं और परिवार तथा अपनी सेहत के लिए भी पर्याप्त समय निकालें।
विज्ञापन



साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
विज्ञापन
विज्ञापन

नवंबर मासिक राशिफल: मीन राशि के जातकों के लिए अनुभवों के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा महीना
नवंबर मासिक राशिफल 2026: किसकी होगी तरक्की और किसे मिलेगा धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed