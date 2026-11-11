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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 12 November 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए नए अवसर लेकर आएगा दिन, पढ़ें भविष्यफल

Thu, 12 Nov 2026 06:16 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 06:16 AM IST
सार

संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। अपनी समझदारी और सकारात्मक सोच के बल पर आप कई महत्वपूर्ण मामलों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

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aaj ka mithun rashifal 12 November 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मिथुन राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। इस राशि के लोग बुद्धिमान, जिज्ञासु और बातचीत में कुशल होते हैं। वायु तत्व की यह राशि नई चीजें सीखने और विचारों के आदान-प्रदान से जुड़ी है। मिथुन राशि वालों पर बुध की विशेष कृपा मानी जाती है। इनके लिए पन्ना रत्न धारण करना शुभ होता है।

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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज अपनी बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता का सही इस्तेमाल करने का दिन है। आपके कुछ फैसले आसपास के लोगों को चौंका सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम सकारात्मक रहने की संभावना है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है तथा लोगों का समर्थन भी बढ़ सकता है। परिवार के छोटे बच्चे आपसे किसी खास चीज की मांग कर सकते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने से उन्हें खुशी मिलेगी और आपका मन भी प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। आज ध्यान भटकने से बचेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। अपनी समझदारी और सकारात्मक सोच के बल पर आप कई महत्वपूर्ण मामलों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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