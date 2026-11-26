1 of 13 आज का राशिफल 27 नवंबर - फोटो : अमर उजाला







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27 November 2026 Aaj Ka Rashifal: आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। जहां कुछ जातकों को जीवन में आने वाली चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं चार राशि वालों के लिए सफलता और लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ जातकों को करियर में तरक्की और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि 27 नवंबर का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और किन राशि वालों को आज विशेष लाभ मिल सकता है।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए कुछ खुशियां तो कुछ छोटी-मोटी चिंताएं लेकर आ सकता है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जिससे मन थोड़ा उदास हो जाए। हालांकि, परिस्थितियों को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखें। कारोबार में नई साझेदारी शुरू करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। पहले से बनाई गई व्यावसायिक योजनाओं से भी अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि बढ़ते खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। मौसम में बदलाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें। आज व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के साथ परिवार और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देना जरूरी होगा।

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वृषभ राशि

आज घर-परिवार में खुशियों और उत्साह का माहौल बना रहेगा। रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रह सकता है, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी। किसी शुभ या मांगलिक कार्य की तैयारी शुरू होने से परिवार के सभी सदस्य उत्साहित नजर आएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाने का तरीका बॉस को प्रभावित करेगा। बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के सामने निवेश या करियर से संबंधित कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो उस दिशा में सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी हो सकती है। आज परिवार की खुशियों के साथ अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

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मिथुन राशि

आज आपकी वाणी आपके लिए सफलता का रास्ता भी खोल सकती है और किसी परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आपका कुछ मनमौजी व्यवहार परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को भी महत्व दें। घर में किसी नए मेहमान के आगमन की खबर मिलने से खुशी का माहौल बनेगा। अचानक धन लाभ होने की संभावना है, जिससे दिन और भी उत्साहजनक हो सकता है। हालांकि, अपनी निजी जानकारी और महत्वपूर्ण योजनाएं हर किसी के साथ साझा करने से बचें। आज कही गई कोई बात भविष्य में गलतफहमी पैदा कर सकती है। कारोबार में बदलाव या नई रणनीति अपनाने का विचार मन में आ सकता है। सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह बदलाव सफलता के नए रास्ते खोल सकता है।

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