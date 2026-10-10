शुक्र की वक्री चाल से किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान? 14 नवंबर तक सभी 12 राशियों पर जानें प्रभाव

1 of 14 वक्री शुक्र 2026 - फोटो : amar ujala







Link Copied



Shukra Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, सुख-सुविधाओं, सौंदर्य, भौतिक सुख और आर्थिक समृद्धि का कारक माना जाता है। शुक्र की चाल में बदलाव का असर ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन सभी क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है। अक्टूबर और नवंबर 2026 में शुक्र की वक्री चाल विशेष चर्चा में रहेगी। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करने का अवसर मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए रिश्तों और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 3 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में वक्री हुए और 14 नवंबर 2026 को मार्गी होंगे। इस बीच 6 नवंबर को शुक्र वक्री अवस्था में ही कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य मनित वर्मा के अनुसार, शुक्र की इस चाल का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं शुक्र वक्री का राशिवार प्रभाव।

Trending Videos

2 of 14 शुक्र कब कब होंगे गोचर - फोटो : adobe stock

शुक्र कब कब होंगे गोचर

शुक्र के तुला राशि में वक्री होने और इस दौरान होने वाले ग्रहों के परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्र अपनी स्वराशि तुला में वक्री हैं, जिसे प्रेम, वैवाहिक जीवन, साझेदारी और आपसी तालमेल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस अवधि में रिश्तों से जुड़ी पुरानी बातों पर चर्चा हो सकती है और एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने की जरूरत महसूस हो सकती है। कारोबार में साझेदारी करने वाले लोगों के लिए भुगतान, जिम्मेदारियों और समझौते की शर्तों की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। सूर्य को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और अधिकार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं से संबंधित है। इस युति के दौरान रिश्तों में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं, आर्थिक मामलों में दिखावे के बजाय जरूरतों और बजट को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा। इसके बाद 24 अक्तूबर 2026 को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन के इस चरण में पुराने समझौतों पर दोबारा विचार करने, अधूरी योजनाओं को व्यवस्थित करने और व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं का व्यावहारिक समाधान तलाशने पर ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि, इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में उनकी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ संबंधों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

3 of 14 रिश्तों में पुरानी बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल वैवाहिक जीवन, साझेदारी और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण बना सकती है। रिश्तों में पुरानी बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी विषय पर असहमति होने पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें। 6 नवंबर के बाद कामकाज, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और खर्चों को व्यवस्थित करने पर ध्यान बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 14 6 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों, रचनात्मक गतिविधियों और बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान जा सकता है। - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में शुक्र की वक्री चाल इस राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, रिश्तों और सुख-सुविधाओं से जुड़े विषयों को प्रमुख बना सकती है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल और काम की जिम्मेदारियों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। 6 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों, रचनात्मक गतिविधियों और बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान जा सकता है। किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करने या रचनात्मक काम को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचना उपयोगी रहेगा।

विज्ञापन

5 of 14 किसी पुराने मतभेद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। - फोटो : अमर उजाला