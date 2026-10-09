बुद्धि और व्यापार के दाता बुध 12 अक्तूबर को करेंगे विशाखा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा फायदा

1 of 4 बुध का नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : amar ujala







Link Copied



ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, वाणी, शिक्षा, तर्क-वितर्क आदि का कारक ग्रह माना गया है। बुध चंद्रमा के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज गति से चलते हैं। बुध राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ता है। अभी बुध तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो 12 अक्तूबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बुध देव इस नक्षत्र में 3 नवंबर तक रहेंगे। बुध के नक्षत्र परिवर्तन करने कुछ राशि वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं किन राशि वालों के ऊपर इन नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मिलेगा।

Trending Videos

2 of 4 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ और लाभ पहुंचाने वाला होगा। बुध का नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि के छठे भाव में होगा जिससे इस राशि के जातकों को कई मामलों में अचानक लाभ के योग बनेंगे। आय में अच्छा खास इजाफा हो सकता है। समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यों में बढ़ोतरी होगी। जो लोग कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके लिए परिणाम अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।

3 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। लाभ अर्जित करने के मौके मिलेंगे। कठिन कार्यों को करने में आपको धैर्य और संयम रखना होगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। करियर-कारोबार के लिहाज से आने वाला समय अच्छा रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन