{"_id":"6a8eb4a3e8cb2cde5703a638","slug":"budh-gochar-2026-mercury-transit-virgo-7-september-positive-impact-on-these-rashi-2026-08-26","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"बुधदेव 7 सितंबर को उच्च राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों के करियर-कारोबर में बनेंगे लाभ के योग","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
बुधदेव 7 सितंबर को उच्च राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों के करियर-कारोबर में बनेंगे लाभ के योग
Budh Gochar 2026: ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा हासिल है। बुध बुद्धि, वाणी, तर्क, गणित, व्यापार और संचार आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। 7 सितंबर 2026 को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और स्वराशि भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध जब उच्च राशि में होते हैं तो इनकी पोजिशन अच्छी होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, व्यापार के कारक बुध ग्रह 7 सितंबर को दोपहर 01 बजकर 33 मिनट पर अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध इस राशि में 26 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। बुध का कन्या राशि में गोचर करने से करियर, नौकरी, कारोबार, व्यापार और आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान नए-नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं किन राशियों को बुध के कन्या राशि में गोचर करने का लाभ मिलेगा।
2 of 5
मेष राशि
- फोटो : amar ujala
मेष राशि पर प्रभाव
बुध का कन्या राशि में गोचर करना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, लाभकारी और महत्वपूर्ण होने वाला है। नई तरह की जिम्मेदारियां आपको मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है। लेन-देन के मामलों में आपको कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपको अपने संपर्कों का लाभ मिलेगा। धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी।
3 of 5
कुंभ राशि
- फोटो : amar ujala
कुंभ राशि पर प्रभाव
कुंभ राशि वालों के ऊपर बुध का गोचर एक साथ कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। करियर में कई तरह के सकारात्मक बदलाव के साथ-साथ नई तरह की जिम्मेदारियां और अवसर ला सकता है। इस दौरान आपके पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। बिजनेस में आने वाले समय में आपको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। पार्टनरशिप के मामलों में आपको लाभ होगा। इस दौरान पैतृक वाद-विवाद का निपटारा होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
तुला राशि
- फोटो : amar ujala
तुला राशि पर प्रभाव
तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर करियर-कारोबार के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के मामलों में आपको एक नई दिशा मिल सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में विस्तार होगा। अचानक धन प्राप्ति के मौके बनेंगे और आपको अपने संपर्कों का फायदा आप उठाने में कामयाब होंगे।
विज्ञापन
5 of 5
कन्या राशि
- फोटो : amar ujala
कन्या राशि पर प्रभाव
कन्या राशि में बुध का गोचर होने से आपके लिए एक साथ कई तरह के मौके मिलेंगे। इस दौरान आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और ऊर्जा में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसरों में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा का सम्मान मिलेगा। जो लोग कारोबार से जुड़े हुए उनको व्यापार में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। शुभ और अच्छी सूचनाएं सुनने को मिल सकती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।