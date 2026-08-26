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आज का राशिफल: कन्या सहित इन चार राशि वालों को मिलेगा बड़ा लाभ, भाग्य रहेगा मजबूत

Wed, 26 Aug 2026 05:22 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 26 Aug 2026 05:22 PM IST
सार

Horoscope Prediction Today: 27 अगस्त 2026 का आज का राशिफल जानें और देखें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के लिहाज से दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Horoscope Prediction Today: 27 अगस्त 2026 का दिन कुछ जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज कुछ राशि वालों को नए अवसर मिल सकते हैं और जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। वहीं, कुछ लोगों को आज महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन मामलों में सफलता या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज कामकाज के मोर्चे पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। ऑफिस में बॉस के साथ बहस करना आपके प्रमोशन या छवि पर असर डाल सकता है, इसलिए अपनी बात रखते समय शब्दों पर खास ध्यान दें। राजनीति से जुड़े लोगों को किसी बड़े नेता से मुलाकात का मौका मिल सकता है। सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। आज किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचें और कानूनी मामलों में हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज आपको अपने जरूरी कामों पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। संतान को नौकरी के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा भावुक रहेगा। दोस्तों के साथ पार्टी या मिलना-जुलना हो सकता है और इससे मूड भी बेहतर होगा। हालांकि, परिवार का कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आकर तनाव पैदा कर सकता है। कोशिश करें कि बात को ज्यादा न बढ़ने दें।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने फैसले खुद लें और हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। कारोबार में चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा। पिताजी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे गंभीरता से निभाना होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। संतान से किया वादा हर हाल में पूरा करें।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज का दिन थोड़ा उलझा हुआ रह सकता है। काम का दबाव बढ़ने से मन अशांत हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है। ऐसे में उनके शिक्षकों या मार्गदर्शकों से बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। मां की सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी परेशानी को टालने के बजाय समय पर उचित इलाज और सलाह लेना बेहतर होगा।

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