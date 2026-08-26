आज का राशिफल: कन्या सहित इन चार राशि वालों को मिलेगा बड़ा लाभ, भाग्य रहेगा मजबूत

1 of 13 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

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Horoscope Prediction Today: 27 अगस्त 2026 का दिन कुछ जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज कुछ राशि वालों को नए अवसर मिल सकते हैं और जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। वहीं, कुछ लोगों को आज महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन मामलों में सफलता या सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

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मेष राशि

आज कामकाज के मोर्चे पर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। ऑफिस में बॉस के साथ बहस करना आपके प्रमोशन या छवि पर असर डाल सकता है, इसलिए अपनी बात रखते समय शब्दों पर खास ध्यान दें। राजनीति से जुड़े लोगों को किसी बड़े नेता से मुलाकात का मौका मिल सकता है। सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। आज किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचें और कानूनी मामलों में हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

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वृषभ राशि

आज आपको अपने जरूरी कामों पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। संतान को नौकरी के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा भावुक रहेगा। दोस्तों के साथ पार्टी या मिलना-जुलना हो सकता है और इससे मूड भी बेहतर होगा। हालांकि, परिवार का कोई पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में आकर तनाव पैदा कर सकता है। कोशिश करें कि बात को ज्यादा न बढ़ने दें।

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मिथुन राशि

आज दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने फैसले खुद लें और हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। कारोबार में चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा। पिताजी की ओर से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे गंभीरता से निभाना होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी है। संतान से किया वादा हर हाल में पूरा करें।

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