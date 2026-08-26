पंचांग 27 अगस्त 2026: श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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27 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और शोभना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 27 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।