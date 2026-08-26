पंचांग 27 अगस्त 2026: श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 26 Aug 2026 07:51 PM IST
सार
27 August Ka Panchang: 27 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 27 August : 27 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और शोभना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 27 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:53 − 12:44
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 27 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:57
सूर्यास्त का समय- 18:40
चन्द्रोदय- 18:19
चन्द्रास्त- 04:51
गुलिक काल- 09:08 − 10:43
राहुकाल: 13:54 − 15:29
यमगण्ड: 05:57 − 07:33
शुभ: 05:56 - 07:32
रोग: 07:32 - 09:07
उद्वेग: 09:07 - 10:42
चर: 10:42 - 12:18
लाभ: 12:18 - 13:53
अमृत: 13:53 - 15:28
काल: 15:28 - 17:04
शुभ: 17:04 - 18:39
27 अगस्त 2026 (गुरुवार) रात्रि का चौघड़िया
अमृत: 18:39 - 20:04
चर: 20:04 - 21:29
रोग: 21:29 - 22:53
काल: 22:53 - 00:18, 28 August
लाभ : 00:18 - 01:43, 28 August
उद्वेग: 01:43 - 03:07, 28 August
शुभ: 03:07 - 04:32, 28 August
अमृत: 04:32 - 05:57, 28 August
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आज का पंचांग- 27 अगस्त 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|09:07 तक
|नक्षत्र
|धनिष्ठा
|26:04 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|09:07 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|21:28 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|गुरुवार
|योग
|शोभना
|07:52 तक
|सूर्योदय
|05:57
|सूर्यास्त
|18:40
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|13:54 − 15:29
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|श्रावण
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:53 − 12:44
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11:53 − 12:44
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 27 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:57
सूर्यास्त का समय- 18:40
चन्द्रोदय- 18:19
चन्द्रास्त- 04:51
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 27 अगस्त 2026
गुलिक काल- 09:08 − 10:43
राहुकाल: 13:54 − 15:29
यमगण्ड: 05:57 − 07:33
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त27 अगस्त 2026 (गुरुवार) दिन का चौघड़िया
शुभ: 05:56 - 07:32
रोग: 07:32 - 09:07
उद्वेग: 09:07 - 10:42
चर: 10:42 - 12:18
लाभ: 12:18 - 13:53
अमृत: 13:53 - 15:28
काल: 15:28 - 17:04
शुभ: 17:04 - 18:39
27 अगस्त 2026 (गुरुवार) रात्रि का चौघड़िया
अमृत: 18:39 - 20:04
चर: 20:04 - 21:29
रोग: 21:29 - 22:53
काल: 22:53 - 00:18, 28 August
लाभ : 00:18 - 01:43, 28 August
उद्वेग: 01:43 - 03:07, 28 August
शुभ: 03:07 - 04:32, 28 August
अमृत: 04:32 - 05:57, 28 August