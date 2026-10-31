लव राशिफल 1 नवंबर: प्रेम जीवन में किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किसे रखना होगा धैर्य? जानें 12 राशियों का हाल

1 of 13 Love Rashifal 1 November 2026 - फोटो : AI







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Love Rashifal 1 November 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से हर राशि के लिए कुछ नए संकेत लेकर आया है। जहां कुछ लोगों को अपने साथी के साथ रिश्ते में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा, वहीं कुछ जातकों को आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए समझदारी दिखानी पड़ सकती है। किसी के जीवन में रोमांस बढ़ेगा तो किसी को पुरानी यादें या अधूरी भावनाएं परेशान कर सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से हर राशि के लिए कुछ नए संकेत लेकर आया है। जहां कुछ लोगों को अपने साथी के साथ रिश्ते में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा, वहीं कुछ जातकों को आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए समझदारी दिखानी पड़ सकती है। किसी के जीवन में रोमांस बढ़ेगा तो किसी को पुरानी यादें या अधूरी भावनाएं परेशान कर सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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2 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)



आज आपके प्रेम जीवन में रोमांस का रंग गहरा हो सकता है। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और एक-दूसरे के साथ निजी समय बिताने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक समझ के साथ आपसी आकर्षण भी रिश्ते को मजबूती दे सकता है। वहीं, अकेले जीवन बिता रहे जातकों का मन किसी नए परिचित की ओर खिंच सकता है। हालांकि, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को समझने का समय जरूर लें।



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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)



प्रेम के मामले में आज आप अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करेंगे। पार्टनर के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने से रिश्ते में स्पष्टता और नजदीकी आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़े लोगों के मन में भी एक बार फिर बातचीत शुरू करने की इच्छा जाग सकती है। यदि आप अपने पूर्व साथी से संपर्क करना चाहते हैं तो सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।



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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)



आज प्रेम जीवन में किसी बड़े बदलाव के बजाय सुकून भरे पलों की उम्मीद रख सकते हैं। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या किसी पसंदीदा जगह पर समय बिताने की योजना बन सकती है। यदि मन में कोई बात लंबे समय से चल रही है तो उसे साझा करने के लिए भी अच्छा अवसर है। साथ में छोटी यात्रा की योजना बनाकर आप अपने रिश्ते में नई ताजगी ला सकते हैं।



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