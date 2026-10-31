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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 1 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 1 नवंबर: प्रेम जीवन में किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किसे रखना होगा धैर्य? जानें 12 राशियों का हाल

Sat, 31 Oct 2026 04:06 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 31 Oct 2026 04:06 PM IST
सार

Aaj Ka Love Rashifal 1 November 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कुछ राशियों के लिए खास रह सकता है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी या किसी बात पर अनबन हो सकती है? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 1 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
Love Rashifal 1 November 2026 - फोटो : AI
Love Rashifal 1 November 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से हर राशि के लिए कुछ नए संकेत लेकर आया है। जहां कुछ लोगों को अपने साथी के साथ रिश्ते में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा, वहीं कुछ जातकों को आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए समझदारी दिखानी पड़ सकती है। किसी के जीवन में रोमांस बढ़ेगा तो किसी को पुरानी यादें या अधूरी भावनाएं परेशान कर सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

 
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 1 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज आपके प्रेम जीवन में रोमांस का रंग गहरा हो सकता है। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और एक-दूसरे के साथ निजी समय बिताने का अवसर मिलेगा। भावनात्मक समझ के साथ आपसी आकर्षण भी रिश्ते को मजबूती दे सकता है। वहीं, अकेले जीवन बिता रहे जातकों का मन किसी नए परिचित की ओर खिंच सकता है। हालांकि, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले को समझने का समय जरूर लें।
 

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 1 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

प्रेम के मामले में आज आप अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करेंगे। पार्टनर के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने से रिश्ते में स्पष्टता और नजदीकी आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़े लोगों के मन में भी एक बार फिर बातचीत शुरू करने की इच्छा जाग सकती है। यदि आप अपने पूर्व साथी से संपर्क करना चाहते हैं तो सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
 

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 1 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में किसी बड़े बदलाव के बजाय सुकून भरे पलों की उम्मीद रख सकते हैं। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या किसी पसंदीदा जगह पर समय बिताने की योजना बन सकती है। यदि मन में कोई बात लंबे समय से चल रही है तो उसे साझा करने के लिए भी अच्छा अवसर है। साथ में छोटी यात्रा की योजना बनाकर आप अपने रिश्ते में नई ताजगी ला सकते हैं।
 

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 1 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज आप अपने साथी के साथ भावनाओं का बेहतर तालमेल महसूस करेंगे। हालांकि, किसी मामूली मुद्दे पर विचार अलग होने से थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। ऐसे में तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर बात को समझने की कोशिश करें। दिन ढलने के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से मन की उलझनें दूर होंगी।
 

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