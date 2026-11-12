आज का राशिफल: मीन राशि वालों पर बरसेगी कृपा, धन लाभ के साथ मिलेगी मान-सम्मान में वृद्धि
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:47 AM IST
सार
धन-धान्य में वृद्धि और आमदनी के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए आप आगे आएंगे। दूसरों के प्रति आपका सहयोग और उदारता भरा व्यवहार ही आपकी सबसे अच्छी पहचान बनेगा।
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विस्तार
मीन राशि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के लोग दयालु, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी इनकी विशेष रुचि होती है। मीन राशि वालों के लिए पुखराज रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव बढ़ने की मान्यता है।
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपके आसपास खुशियों और सकारात्मकता का माहौल बना रह सकता है। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऑफिस में कोई सरप्राइज, उपहार या सम्मान मिल सकता है। आपके काम की सराहना होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है और नए संपर्क बनाने का अवसर भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोन के मंजूर होने के संकेत हैं, जिससे आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना आगे बढ़ सकती है। धन-धान्य में वृद्धि और आमदनी के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए आप आगे आएंगे। दूसरों के प्रति आपका सहयोग और उदारता भरा व्यवहार ही आपकी सबसे अच्छी पहचान बनेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपके आसपास खुशियों और सकारात्मकता का माहौल बना रह सकता है। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऑफिस में कोई सरप्राइज, उपहार या सम्मान मिल सकता है। आपके काम की सराहना होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है और नए संपर्क बनाने का अवसर भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोन के मंजूर होने के संकेत हैं, जिससे आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना आगे बढ़ सकती है। धन-धान्य में वृद्धि और आमदनी के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए आप आगे आएंगे। दूसरों के प्रति आपका सहयोग और उदारता भरा व्यवहार ही आपकी सबसे अच्छी पहचान बनेगा।
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