आज का राशिफल 31 अक्तूबर : मेष-वृषभ सहित इन राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, नई नौकरी की तलाश होगी खत्म

1 of 13 Aaj Ka Rashifal 31 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

Aaj Ka Rashifal 31 October 2026: आज 31 अक्तूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए कई नए संकेत लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव अलग-अलग राशि के जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। मेष और वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां और सफलता लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। हालांकि, कुछ लोगों को आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आज के शुभ-अशुभ संकेत।

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2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों, बेहतर अवसरों और सफलता के संकेत लेकर आया है। करियर और रोजगार के मामले में भाग्य आपका साथ दे सकता है। यदि आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में मामा पक्ष से सहयोग या धन लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर कोई अड़चन आ रही है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह समस्या सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं। आज पुराने और रुके हुए कामों में भी गति आएगी। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अवसरों का सही इस्तेमाल करें।

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वृषभ राशि

आज आपके जीवन में खुशियों और संतोष का सुंदर मेल देखने को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहने की संभावना है। आमदनी के नए स्रोत बनने या पहले से चल रहे काम से अतिरिक्त लाभ मिलने के संकेत हैं। कोई ऐसी इच्छा भी पूरी हो सकती है, जिसे आप लंबे समय से मन में संजोकर बैठे थे। इससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के साथ खुशी बांटने का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इससे मानसिक शांति मिलेगी और विचारों में सकारात्मकता आएगी। हालांकि, संतान की पढ़ाई, व्यवहार या भविष्य को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय धैर्य से काम लें और बच्चों की बात समझने का प्रयास करें। आज दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं संभालें। आपका आत्मविश्वास और व्यावहारिक सोच आपको सही दिशा दिखाएगी।

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मिथुन राशि

आज व्यापार और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। यदि आपकी कोई योजना काफी समय से अटकी हुई है या किसी सौदे को अंतिम रूप देने में परेशानी आ रही है, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। नए लोगों से संपर्क बनेगा और उनकी मदद से भविष्य में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है, जबकि कारोबारियों को किसी नई योजना पर काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। संतान की पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी दूर होने से परिवार में राहत और खुशी का माहौल बनेगा। आर्थिक मामलों में हालांकि थोड़ी सावधानी जरूरी है। भावनाओं में बहकर किसी को पैसा उधार न दें और किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। आज आपकी समझदारी और सही समय पर उठाया गया कदम भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

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