साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 3 और 6 वालों को मिल सकती है खुशखबरी, जानिए कैसा रहेगा सप्ताह

1 of 10 साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला







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Saptahik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना अलग प्रभाव और महत्व होता है। जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जुड़े संकेत देता है। अब सितंबर का यह सप्ताह भी कई मूलांक वालों के लिए नई उम्मीदें और बदलाव लेकर आ सकता है। 21 से 27 सितंबर के बीच कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं प्रेम और रिश्तों के मामले में बातचीत, समझदारी और भावनाओं को व्यक्त करना महत्वपूर्ण रह सकता है। इस सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, किसी के पुराने संपर्क काम आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को काम के दबाव और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। धन के मामले में अनावश्यक खर्च से बचना और रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना फायदेमंद रहेगा। तो आइए जानते हैं 21 से 27 सितंबर तक मूलांक 1 से 9 वालों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और सेहत के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

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मूलांक 1

यह सप्ताह आपके लिए पहचान और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी राय रखने या किसी नए विचार को सामने रखने का मौका मिले तो पीछे न हटें। आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। हालांकि, आर्थिक मामलों में उत्साह के साथ-साथ समझदारी भी जरूरी है और गैरजरूरी खर्चों से बचना बेहतर रहेगा। काम के साथ आराम का ध्यान रखें। प्रेम और रिश्तों में जिद छोड़कर भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रिश्तों में गर्माहट आएगी।

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मूलांक 2

इस सप्ताह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। मन की भावनाओं को भीतर रखने के बजाय भरोसेमंद लोगों से साझा करें। कार्यक्षेत्र में आपकी राय महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज जरूर उठाएं। संगीत, कला या किसी पसंदीदा गतिविधि के लिए समय निकालना मानसिक सुकून देगा। आर्थिक मामलों में दूसरों के प्रभाव में आकर बड़ा खर्च करने से बचें।

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मूलांक 3

यह सप्ताह रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। लेखन, शिक्षा, संचार या लोगों से जुड़े काम करने वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य और आराम को नजरअंदाज न करें। प्रेम संबंधों में हंसी-मजाक और सकारात्मक बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी।

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