Saptahik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना अलग प्रभाव और महत्व होता है। जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन के अलग-अलग पहलुओं से जुड़े संकेत देता है। अब सितंबर का यह सप्ताह भी कई मूलांक वालों के लिए नई उम्मीदें और बदलाव लेकर आ सकता है। 21 से 27 सितंबर के बीच कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं प्रेम और रिश्तों के मामले में बातचीत, समझदारी और भावनाओं को व्यक्त करना महत्वपूर्ण रह सकता है। इस सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, किसी के पुराने संपर्क काम आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को काम के दबाव और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। धन के मामले में अनावश्यक खर्च से बचना और रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना फायदेमंद रहेगा। तो आइए जानते हैं 21 से 27 सितंबर तक मूलांक 1 से 9 वालों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और सेहत के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।
साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 3 और 6 वालों को मिल सकती है खुशखबरी, जानिए कैसा रहेगा सप्ताह
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 01:04 PM IST
सार
इस सप्ताह 21 से 27 सितंबर तक मूलांक 1 से 9 वालों के करियर, धन और प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे? जानिए साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी।
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