21 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 2 और 5 वाले रखें कारोबार में सावधानी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

आज का अंक ज्योतिष 21 सितंबर 2026: अंकों की अपनी एक भाषा होती है, और हर दिन उस भाषा में एक नया संदेश लेकर आता है। सोमवार, 21 सितंबर 2026 की तारीख का मूलांक 3 बनता है, जिसे अंक ज्योतिष में गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है और ज्ञान, उत्साह और आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक माना जाता है। सोमवार पर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है, इसलिए आज मन की शांति और भावनाओं का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी रहेगा। तो क्या आज करियर में कोई नया मोड़ आएगा? क्या पैसों के मामले में राहत मिलेगी, या रिश्तों में कोई पुरानी उलझन सुलझेगी? इन सवालों का इशारा आपके अपने मूलांक में छिपा है। अपनी जन्म तारीख का मूलांक जानिए (जैसे 12 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1+2=3 होगा) और पढ़िए मूलांक 1 से 9 तक का आज का भविष्यफल, शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के आसान उपाय।
21 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 2 और 5 वाले रखें कारोबार में सावधानी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
सार
अंक ज्योतिष 21 सितंबर 2026: सोमवार, 21 सितंबर 2026 की तारीख का मूलांक 3 बनता है, जो नई शुरुआत और आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक सभी के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज़ से कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही शुभ अंक और शुभ रंग।
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