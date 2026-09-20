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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

21 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 2 और 5 वाले रखें कारोबार में सावधानी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
सार

अंक ज्योतिष 21 सितंबर 2026: सोमवार, 21 सितंबर 2026 की तारीख का मूलांक 3 बनता है, जो नई शुरुआत और आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है। जानिए मूलांक 1 से 9 तक सभी के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज़ से कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही शुभ अंक और शुभ रंग।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
21 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

आज का अंक ज्योतिष 21 सितंबर 2026: अंकों की अपनी एक भाषा होती है, और हर दिन उस भाषा में एक नया संदेश लेकर आता है। सोमवार, 21 सितंबर 2026 की तारीख का मूलांक 3 बनता है, जिसे अंक ज्योतिष में गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है और ज्ञान, उत्साह और आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक माना जाता है। सोमवार पर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है, इसलिए आज मन की शांति और भावनाओं का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी रहेगा। तो क्या आज करियर में कोई नया मोड़ आएगा? क्या पैसों के मामले में राहत मिलेगी, या रिश्तों में कोई पुरानी उलझन सुलझेगी? इन सवालों का इशारा आपके अपने मूलांक में छिपा है। अपनी जन्म तारीख का मूलांक जानिए (जैसे 12 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1+2=3 होगा) और पढ़िए मूलांक 1 से 9 तक का आज का भविष्यफल, शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के आसान उपाय।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज घर की कोई पुरानी उलझन सुलझ सकती है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा। तनाव घटने से आप अपने निजी कामों और ज़रूरी योजनाओं को समय दे पाएँगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएँ बन सकती हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बातचीत शुरू होने के संकेत हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- क्रीम

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
कारोबार में आज कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें, नहीं तो आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है। ज़मीन-जायदाद से जुड़े काम में फ़िलहाल सुस्ती का दौर रह सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी में सौदे न करें। नौकरीपेशा लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़रा सी ढिलाई भारी पड़ सकती है। बड़े निवेश को अभी टाल देना समझदारी रहेगी।
शुभ अंक- 8
शुभ रंग- नारंगी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 21 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज हालात मनमाफ़िक न हों तो भी धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे ज़रूरी रहेगा। गुस्से या जल्दबाज़ी में कही गई एक बात रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोच लें। अपने ज़रूरी सामान और कागज़ात की देखभाल खुद करें, वरना लापरवाही से आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी विवाद में उलझने के बजाय शांत रहकर अपना काम निपटाएँ।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- हल्का लाल

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दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज आप तेज़ रफ़्तार से काम निपटाने और फ़ौरन फ़ैसले लेने के मूड में रहेंगे। लेकिन जल्दबाज़ी में गलतियाँ होने की आशंका भी है, इसलिए हड़बड़ी से बचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझ लें, और ज़रूरत लगे तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें। काम की गति के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी नज़र रखें।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- गहरा नीला

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