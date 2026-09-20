21 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 2 और 5 वाले रखें कारोबार में सावधानी, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

1 of 10 21 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला







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आज का अंक ज्योतिष 21 सितंबर 2026: अंकों की अपनी एक भाषा होती है, और हर दिन उस भाषा में एक नया संदेश लेकर आता है। सोमवार, 21 सितंबर 2026 की तारीख का मूलांक 3 बनता है, जिसे अंक ज्योतिष में गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है और ज्ञान, उत्साह और आगे बढ़ने की भावना का प्रतीक माना जाता है। सोमवार पर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है, इसलिए आज मन की शांति और भावनाओं का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी रहेगा। तो क्या आज करियर में कोई नया मोड़ आएगा? क्या पैसों के मामले में राहत मिलेगी, या रिश्तों में कोई पुरानी उलझन सुलझेगी? इन सवालों का इशारा आपके अपने मूलांक में छिपा है। अपनी जन्म तारीख का मूलांक जानिए (जैसे 12 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1+2=3 होगा) और पढ़िए मूलांक 1 से 9 तक का आज का भविष्यफल, शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के आसान उपाय।

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अंक 1

आज घर की कोई पुरानी उलझन सुलझ सकती है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा। तनाव घटने से आप अपने निजी कामों और ज़रूरी योजनाओं को समय दे पाएँगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएँ बन सकती हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बातचीत शुरू होने के संकेत हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- क्रीम

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अंक 2

कारोबार में आज कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें, नहीं तो आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है। ज़मीन-जायदाद से जुड़े काम में फ़िलहाल सुस्ती का दौर रह सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी में सौदे न करें। नौकरीपेशा लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़रा सी ढिलाई भारी पड़ सकती है। बड़े निवेश को अभी टाल देना समझदारी रहेगी।

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- नारंगी

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अंक 3

आज हालात मनमाफ़िक न हों तो भी धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे ज़रूरी रहेगा। गुस्से या जल्दबाज़ी में कही गई एक बात रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोच लें। अपने ज़रूरी सामान और कागज़ात की देखभाल खुद करें, वरना लापरवाही से आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी विवाद में उलझने के बजाय शांत रहकर अपना काम निपटाएँ।

शुभ अंक- 11

शुभ रंग- हल्का लाल

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