20 सितंबर 2026 अंक ज्योतिष: मूलांक 1 और 9 वालों के लिए शुभ संकेत, धन-करियर में मिल सकता है लाभ

1 of 10 20 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Aaj Ka Ank Jyotish 20 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक का अपना अलग प्रभाव और महत्व होता है। जन्मतिथि से निकले मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में 20 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। आज कुछ मूलांक वालों के लिए कामकाज और करियर के लिहाज से अच्छे अवसर बन सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं प्रेम संबंध, परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों में भी दिन के अलग-अलग संकेत देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत आज के अंक ज्योतिष के अनुसार करना चाहते हैं, तो अपना मूलांक जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं 20 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष, जिसमें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में सफलता के योग बन रहे हैं और कहां थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर होगा।

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अंक 1

आज मूलांक 1 वालों के लिए कामकाज के लिहाज से अच्छा दिन रह सकता है। मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों को वेतन बढ़ने या आमदनी में सुधार की खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, छोटी परेशानी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आप किसी निवेश योजना से जुड़ने का विचार बना सकते हैं। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और घर में कोई नई चीज आने से खुशी का माहौल बनेगा।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- गुलाबी

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अंक 2

मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। कारोबार में लाभ कमाने के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। कानूनी विवाद में राहत मिलने के संकेत हैं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा।

शुभ अंक- 35

शुभ रंग- पीला

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अंक 3

आज मूलांक 3 के जातक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग का सहारा ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के संकेत हैं। व्यापार करने वाले लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी बड़ी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

शुभ अंक- 18

शुभ रंग- सुनहरा

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