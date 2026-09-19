Aaj Ka Ank Jyotish 20 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक का अपना अलग प्रभाव और महत्व होता है। जन्मतिथि से निकले मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में 20 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है, यह जानना दिलचस्प रहेगा। आज कुछ मूलांक वालों के लिए कामकाज और करियर के लिहाज से अच्छे अवसर बन सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं प्रेम संबंध, परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों में भी दिन के अलग-अलग संकेत देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत आज के अंक ज्योतिष के अनुसार करना चाहते हैं, तो अपना मूलांक जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं 20 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष, जिसमें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में सफलता के योग बन रहे हैं और कहां थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर होगा।
20 सितंबर 2026 अंक ज्योतिष: मूलांक 1 और 9 वालों के लिए शुभ संकेत, धन-करियर में मिल सकता है लाभ
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 03:36 PM IST
सार
Aaj Ka Ank Jyotish 20 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा? जानिए करियर, धन, प्रेम और कारोबार के मामले में आज आपको कौन से शुभ संकेत मिल सकते हैं और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी।
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