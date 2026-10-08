अंक ज्योतिष 09 अक्तूबर: अंक 2, 5 और 7 वालों की जिंदगी में आएंगे सकारात्मक बदलाव, नए लोगों से बढ़ेगा संपर्क

1 of 10 9 अक्तूबर अंक ज्योतिषफल - फोटो : amar ujala







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9 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष अंक 1 से 9 तक के लिए दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर व्यक्ति के लिए शुभ-अशुभ परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। किसी के लिए कामकाज में नए अवसर बनने के संकेत हो सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ अंकों के लिए रिश्तों और परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपनी बातचीत और फैसलों में संयम रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी, कारोबार, धन, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों में परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। अंक 1 से अंक 9 तक जानें 9 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष, साथ ही जानें आपके लिए कौन सा शुभ अंक और शुभ रंग रहेगा।

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अंक- 1

सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। कामकाज में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को देखते हुए पदोन्नति या किसी अच्छी खबर के संकेत मिल सकते हैं। सोने-चांदी के आभूषण या अपनी पसंद की कोई कीमती वस्तु खरीदने का विचार बन सकता है। किसी काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। पिता के साथ लंबे समय से चल रहा मतभेद बातचीत के जरिए खत्म होने की संभावना है। परिवार के साथ घूमने-फिरने, पिकनिक या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला

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अंक- 2

संपत्ति से जुड़े किसी पुराने विवाद के कारण तनाव बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में बेवजह की बहस में पड़ने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझना बेहतर रहेगा। परिवार की खुशहाली और भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाओं में धीरे-धीरे गति आएगी। किसी पार्टी, सामाजिक कार्यक्रम या समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा और अपनों का साथ आपको मानसिक संतोष देगा।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- लाल

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अंक- 3

मानसिक तनाव और लंबे समय से चली आ रही उलझनों में कमी आने के संकेत हैं। मन पहले की अपेक्षा शांत रहेगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्टता महसूस हो सकती है। किसी रिश्तेदार की ओर से शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। हालांकि कामकाज से जुड़े कुछ मामलों में अड़चनें सामने आ सकती हैं, जिन्हें धैर्य के साथ सुलझाना होगा। परिवार में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकी बढ़ सकती है।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- लेमन

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