08 अक्तूबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 1, 6 और 9 वालों की खुलेगी किस्मत, करियर में मिलेंगे नए अवसर

1 of 10 8 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Today Numerology Prediction: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसके मूलांक की गणना की जाती है और इसी के आधार पर दिन के संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, इसलिए अंकों की स्थिति बदलने के साथ व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर भी अलग-अलग प्रभाव पड़ने की मान्यता है। 8 अक्तूबर 2026 का दिन भी मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी के लिए कामकाज में नई जिम्मेदारी या सफलता के अवसर बन सकते हैं, तो किसी को पैसों से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी दिन के परिणाम मूलांक के अनुसार अलग रहेंगे। आइए अंक ज्योतिष की गणना के आधार पर जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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अंक 1

दिन आत्मविश्वास और नई शुरुआत के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में आपकी भूमिका बढ़ सकती है, जिससे भविष्य में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, हर फैसला केवल उत्साह में लेने के बजाय व्यावहारिक पहलुओं पर भी विचार करें।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: सुनहरा

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अंक 2

भावनाओं और व्यावहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का और प्रसन्न महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है, जिसे शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण महसूस करेंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ से उसे अच्छी तरह संभाल पाएंगे। किसी करीबी की सलाह आपके काम आ सकती है। रिश्तों में मन की बात दबाने के बजाय शांत तरीके से बातचीत करना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: सफेद

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अंक 3

रचनात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कामकाज में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी राय निर्णायक साबित हो सकती है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। शिक्षा से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर भी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन निवेश या बड़ी खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लेना आपके लिए बेहतर होगा।

शुभ अंक: 24

शुभ रंग: पीला

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