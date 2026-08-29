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अंक ज्योतिष 30 अगस्त: मूलांक 2 और 6 की चमकेगी किस्मत, नौकरी-कारोबार में मिल सकते हैं सफलता के नए अवसर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Sat, 29 Aug 2026 03:39 PM IST
सार
Numerology Prediction Today: 30 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए करियर, धन, प्रेम और सफलता से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। जानिए जन्म तारीख के आधार पर आज सभी मूलांकों के लिए दिन कैसा रहेगा और कौन-सा अंक आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।
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30 अगस्त का अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
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Numerology Prediction Today: 30 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष सभी मूलांक वालों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आया है। जन्म तारीख से निकले मूलांक के आधार पर आज का दिन करियर, कारोबार, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अलग-अलग परिणाम दे सकता है। कुछ लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलने के साथ नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ मूलांक वालों को आर्थिक फैसलों और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए आज तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को नई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। तो आइए जानते हैं 30 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष, सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, किसे मिलेगा किस्मत का साथ और कौन-सा शुभ अंक आपके लिए रहेगा खास।
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numerology
- फोटो : adobe stock
अंक 1
आज आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, लेकिन फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। रिश्तों में छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवनसाथी के साथ बातचीत करके गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक- 4 शुभ रंग- लाल
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अंक 2
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र में मीटिंग, बातचीत या प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी छवि मजबूत हो सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नया अवसर मिल सकता है। परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक- 6 शुभ रंग- सफेद
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अंक 3
आज आपके सामने आगे बढ़ने के कई रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। किसी बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क भविष्य में लाभ दे सकता है। हालांकि अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए पैसों के मामले में सावधानी रखें।
शुभ अंक- 9 शुभ रंग- पीला
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अंक 4
आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आप अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा। भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
शुभ अंक- 8 शुभ रंग- हरा
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