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अंक ज्योतिष 29 अगस्त: मूलांक 5 और 9 वालों को मिलेगा धन लाभ, काम में होगी तरक्की
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:28 PM IST
सार
Numerology Prediction Today: 29 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए करियर, धन, प्रेम और सफलता से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। जानिए जन्म तारीख के आधार पर आज सभी मूलांकों के लिए दिन कैसा रहेगा और कौन-सा अंक आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।
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29 अगस्त का अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
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Numerology Prediction Today: 29 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए दिनभर की कई महत्वपूर्ण संभावनाओं और बदलावों के संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों, चुनौतियों और फैसलों के बारे में संकेत मिलते हैं। आज का दिन किसी के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है, तो किसी को धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम और रिश्तों के मामले में भी कुछ मूलांकों के लिए दिन बेहद खास रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार से जुड़े हैं या किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो आज के अंक आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, यह जानना दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं 29 अगस्त 2026 का आज का अंक ज्योतिष, सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और कौन-सा शुभ अंक आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
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- फोटो : adobe stock
अंक 1
आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। हालांकि कुछ काम पूरे होने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहतर होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए काम के बीच थोड़ा आराम करें और खुद के लिए भी समय निकालें।
शुभ अंक- 15 शुभ रंग- गुलाबी
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अंक 2
आज करियर से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन शांत दिमाग से काम लेने पर आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। पैसों के मामले में दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, इसलिए खर्च करने से पहले बजट का ध्यान रखें। लगातार काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आराम और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक रहेगी।
शुभ अंक- 19 शुभ रंग- बैंगनी
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अंक 3
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं और सही जगह किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
शुभ अंक- 21 शुभ रंग- लाल
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अंक 4
आज नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बीते समय की किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें। मानसिक सुकून के लिए पर्याप्त आराम करना और खुद को थोड़ा समय देना जरूरी होगा।
शुभ अंक- 11 शुभ रंग- भूरा
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