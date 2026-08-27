अंक ज्योतिष 28 अगस्त: मूलांक 5 और 8 वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा, सोच-समझकर लें फैसले

1 of 10 28 अगस्त का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

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Numerology Prediction Today: 28 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए दिनभर की कई महत्वपूर्ण संभावनाओं और बदलावों के संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों, चुनौतियों और फैसलों के बारे में संकेत मिलते हैं। आज का दिन किसी के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है, तो किसी को धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम और रिश्तों के मामले में भी कुछ मूलांकों के लिए दिन बेहद खास रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार से जुड़े हैं या किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो आज के अंक आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, यह जानना दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं 28 अगस्त 2026 का आज का अंक ज्योतिष, सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, किसे मिलेगा भाग्य का साथ और कौन-सा शुभ अंक आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

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अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा और सकारात्मक सोच के दम पर आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार और घर से जुड़े जरूरी कामों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। हालांकि, सेहत के मामले में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें।

शुभ अंक- 52

शुभ रंग- सिल्वर

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अंक 2

आज आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। हालांकि, पेट से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। किसी भी काम में जल्दबाजी के बजाय सावधानी से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक- 22

शुभ रंग- ग्रे

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अंक 3

आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। किसी यात्रा की योजना बन सकती है और यह सफर आपके लिए सुखद व लाभदायक साबित होगा। हालांकि, मन में थोड़ा तनाव या बेचैनी रह सकती है। अपनी समझदारी और प्रभावशाली व्यक्तित्व से आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- हरा

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