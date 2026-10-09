अंक ज्योतिष 10 अक्तूबर: मूलांक 1 और 2 वालों के लिए लकी रहेगा दिन, नौकरी को लेकर मिलेगी खुशखबरी

1 of 9 10 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला AI

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों को आज बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार में आपका काम बढ़ेगा, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां सामने आएं, तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय धैर्य और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और जरूरी कामों पर ध्यान दें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 14

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मूलांक 2

मूलांक 2 वालों को आज खुशखबरी मिलेगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ लंबे समय से चली आ रही दूरी को कम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बातचीत का सहारा ले सकते हैं।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 5

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मूलांक 3

मूलांक 3 के लोग किसी यात्रा पर जाएंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा करने का रास्ता मिल सकता है, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कामों में भी बिताएं।

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 8

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मूलांक 4

आज का दिन सामान्य रह सकता है। किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ अंक: 7

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