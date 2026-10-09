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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 10 अक्तूबर: मूलांक 1 और 2 वालों के लिए लकी रहेगा दिन, नौकरी को लेकर मिलेगी खुशखबरी

Fri, 09 Oct 2026 03:54 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 09 Oct 2026 03:54 PM IST
सार

10 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष करियर, धन, रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर खास संकेत दे रहा है। जन्म तारीख के आधार पर जानें अंक 1 से 9 तक के लिए दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में सावधानी बरतना बेहतर होगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
10 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला AI

मूलांक 1


मूलांक 1 वालों को आज बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार में आपका काम बढ़ेगा, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां सामने आएं, तो उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय धैर्य और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और जरूरी कामों पर ध्यान दें।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 14
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 2
मूलांक 2 वालों को आज खुशखबरी मिलेगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ लंबे समय से चली आ रही दूरी को कम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए बातचीत का सहारा ले सकते हैं।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 5

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 3
मूलांक 3 के लोग किसी यात्रा पर जाएंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा करने का रास्ता मिल सकता है, जिससे मन को संतुष्टि मिलेगी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कामों में भी बिताएं।
शुभ रंग: नारंगी
शुभ अंक: 8

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 4
आज का दिन सामान्य रह सकता है। किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी।
शुभ रंग: गहरा नीला
शुभ अंक: 7

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numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 5
मूलांक 5 वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी सूझबूझ और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है। अपनी क्षमताओं और छिपी खूबियों को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। 
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 6

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