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अंक ज्योतिष 2 सितंबर: मूलांक 4 और 9 वालों के लिए बन रहे सफलता के योग, मिलेंगे तरक्की के मौके
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Tue, 01 Sep 2026 04:35 PM IST
सार
Ank Jyotish Today: 2 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा? अंक ज्योतिष के अनुसार आज किस मूलांक को करियर और धन में लाभ मिलेगा, किसे रिश्तों में सफलता मिलेगी और किन लोगों को सावधानी बरतनी होगी, जानें आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।
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2 सितम्बर का अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
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Ank Jyotish 02 September 2026: सितंबर महीने का दूसरा दिन यानी 2 सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसका संकेत आपके जन्मांक यानी मूलांक से मिल सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए करियर, नौकरी और कारोबार में सफलता के नए अवसर बन सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के साथ रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। हालांकि, कुछ जातकों को खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 2 सितंबर 2026 का दिन कैसा रहेगा और किस मूलांक पर आज भाग्य मेहरबान रहेगा।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 1
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को वेतन वृद्धि या बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं। निवेश से जुड़ी किसी योजना में शामिल होने का मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में कोई नई वस्तु आने से खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें।
शुभ अंक- 12 शुभ रंग- गुलाबी
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अंक 2
आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन मेहनत से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग व नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा।
शुभ अंक- 35 शुभ रंग- पीला
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अंक 3
आज आमदनी बढ़ाने के लिए नए लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कारोबारी भविष्य की किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा और उन्हें नए अवसरों का लाभ मिल सकता है।
शुभ अंक- 18 शुभ रंग- सुनहरा
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अंक 4
आज भाग्य आपका पूरा साथ दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों के काम की अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति सराहना कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से निवेश से जुड़ी कोई अच्छी योजना सामने आ सकती है। हालांकि, अतीत में की गई किसी गलती को दोहराने से बचें और उससे मिली सीख को आगे की योजनाओं में जरूर शामिल करें।
शुभ अंक- 21 शुभ रंग- नारंगी
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