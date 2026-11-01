अंक ज्योतिष 2 नवंबर: मूलांक 3, 6 और 7 वालों के लिए बनेंगे सफलता के योग, जानें सभी अंकों का हाल

Today Numerology Prediction: आज 2 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या आज आपकी किस्मत के सितारे चमकेंगे? अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके मूलांक की गणना की जाती है और इसी मूलांक के आधार पर उसके स्वभाव, भविष्य और जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। आज कुछ मूलांक वाले जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को परिवार और रिश्तों का सहयोग मिलेगा, तो किसी के लिए रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में दिन की शुरुआत करने से पहले जान लें कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। यहां पढ़ें आज का अंक ज्योतिष, अपना शुभ अंक, शुभ रंग और 2 नवंबर का पूरा भविष्यफल।