फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 2 नवंबर: मूलांक 3, 6 और 7 वालों के लिए बनेंगे सफलता के योग, जानें सभी अंकों का हाल

Sun, 01 Nov 2026 03:41 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 03:41 PM IST
सार

2 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आज भाग्य आपका साथ देगा और किस मूलांक के जातकों को धन, करियर या कारोबार में लाभ मिल सकता है? अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से जानें मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल, आज का शुभ अंक और शुभ रंग।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
2 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Today Numerology Prediction: आज 2 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या आज आपकी किस्मत के सितारे चमकेंगे? अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके मूलांक की गणना की जाती है और इसी मूलांक के आधार पर उसके स्वभाव, भविष्य और जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। आज कुछ मूलांक वाले जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को परिवार और रिश्तों का सहयोग मिलेगा, तो किसी के लिए रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में दिन की शुरुआत करने से पहले जान लें कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। यहां पढ़ें आज का अंक ज्योतिष, अपना शुभ अंक, शुभ रंग और 2 नवंबर का पूरा भविष्यफल।

Trending Videos
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। करियर या निजी जीवन से जुड़ा कोई नया अवसर सामने आ सकता है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। आपकी सकारात्मक सोच सफलता की राह आसान बना सकती है।

शुभ अंक- 52
शुभ रंग- नारंगी
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज किसी मामले को लेकर मन में दुविधा रह सकती है। एक साथ कई विचार आने से आप थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में शांत रहकर हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। रिश्तों में भी संवेदनशीलता बनाए रखें। बातचीत और समझदारी से आपसी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

शुभ अंक- 22
शुभ रंग- आसमानी
विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज आपका संपर्क नए लोगों से हो सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और अपने विचार साझा करने के लिए दिन अच्छा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। नए संबंध बनाने के साथ पुराने संपर्कों को भी मजबूत करने का प्रयास करें।

शुभ अंक- 12
शुभ रंग- सफेद
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 02 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर भी विचार-विमर्श हो सकता है। जल्दबाजी से बचें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।

शुभ अंक- 2
शुभ रंग- नीला
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed