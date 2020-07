लालू यादव की गलतियों के लिए बेटे तेजस्वी ने फिर मांगी माफी

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को साइकिल मार्च किया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व तेजप्रताप यादव सहित राजद के अन्य कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में साइकिल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की गलतियों के लिए जनता से माफी मांगी।राजधानी पटना में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास से साइकिल से पार्टी कार्यालय पहुंचे। तेजस्वी ने एनडीए सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार से गरीब जनता त्रस्त हो चुकी है।राजद कार्यकर्ताओंने वार्ड से लेकर पंचायत और जिला मुख्यालय तक साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली निकालने के दौरान तेजस्वी ने तेजस्वी ने कहा कि भाजपा को पहले महंगाई डायन लगती थी आज वो भौजाई लगने लगी है।

तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लोगों को जंगलराज की याद दिला रही है, जो 30 साल पुरानी बात हो गई है। मैंने स्वीकार किया है कि अगर राजद के 15 साल के शासनकाल में कोई गलती हुई है तो जनता मुझे माफ करे।

Patna: Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav, RJD leaders and sons of party chief Lalu Prasad Yadav, ride bicycles along with party supporters as a mark of protest against the increase in fuel prices. Today is also the 24th foundation day of the party. #Bihar pic.twitter.com/cfj0Py6v0c