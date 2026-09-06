पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव : बिहार में फिर तबादला आदेश, इस बार 37 डीएसएपी की नई पोस्टिंग, देखें सूची

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* राज कुमार साह, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, आरा के पद पर तैनात थे, उन्हें अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना बनाया गया है।* आनन्द कुमार पाण्डेय, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, बेगूसराय के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।* अशोक कुमार दास, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।* अजय कुमार सिंह, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, सिवान के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाया गया है।* संजय कुमार झा, जो अपर पुलिस अधीक्षक, सिवान के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।* संजय कुमार पाण्डेय, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, समस्तीपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बि.वि.स.पु.-1, पटना में पदस्थापित किया गया है।* प्रवेन्द्र भारती, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मधेपुरा के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना बनाया गया है।* विभाष कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बि.वि.स.पु.-7, कटिहार के पद पर भेजा गया है।* संजीव कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महुआ, वैशाली के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बि.वि.स.पु.-15, भीमनगर, सुपौल में पदस्थापित किया गया है।* सुनील कुमार पाण्डेय, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, वजीरगंज, गयाजी के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना बनाया गया है।* मुकेश कुमार ठाकुर, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), मुंगेर के पद पर भेजा गया है।* आलोक कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, रेल, जमालपुर में पदस्थापित किया गया है।* रौशन कुमार गुप्ता, जो पुलिस उपाधीक्षक, रेल, समस्तीपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सिवान बनाया गया है।* सौरभ जायसवाल, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बोधगया, गयाजी (अतिरिक्त प्रभार- मंदिर परिसर सुरक्षा) के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पूर्णिया के पद पर भेजा गया है।* अविनाश कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), किशनगंज में पदस्थापित किया गया है।* संजय कुमार जायसवाल, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर (बिहार शरीफ), नालंदा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना बनाया गया है।* संदीप गोल्डी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियाँ के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, रोहतास के पद पर भेजा गया है।* अनिल कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर, मुंगेर के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, बक्सर में पदस्थापित किया गया है।* दीपक कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, फुलवारी शरीफ, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), सारण बनाया गया है।* रजनीश कांत प्रियदर्शी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, बेतिया के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), लखीसराय के पद पर भेजा गया है।* अजय कुमार चौधरी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, नगर, भागलपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिवान में पदस्थापित किया गया है।* आलोक कुमार सिंह-1, जो पुलिस उपाधीक्षक, रेल, गयाजी के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), रोहतास बनाया गया है।* मिथिलेश कुमार सिंह, जो पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र एवं आयुद्ध भंडार, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।* विपिन नारायण शर्मा, जो पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र एवं आयुद्ध भंडार, बिहार, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पटना में पदस्थापित किया गया है।* ममता प्रसाद, जो पुलिस उपाधीक्षक, बि.स्व.वि.स.पु. बल, वाल्मिकिनगर, बगहा के पद पर तैनात थीं, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाया गया है।* बिनीता सिन्हा, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, नगर, मुजफ्फरपुर के पद पर तैनात थीं, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, बिहार स्वाभिमान विशेष शस्त्र पुलिस बल, बगहा के पद पर भेजा गया है।* अनुराग कुमार, जो पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।* मो. आदिल बेलाल, जो पुलिस उपाधीक्षक, बि.वि.स.पु.-10, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, रेल, समस्तीपुर बनाया गया है।* रवि शंकर, जो पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), किशनगंज के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के पद पर भेजा गया है।* राज कुमार-2, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, छपरा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।* राजेश कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, गोपालगंज के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, अरवल बनाया गया है।* सुरेन्द्र कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), सिवान के पद पर भेजा गया है।* गौरी कुमारी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, सिवान के पद पर तैनात थीं, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।* रवि कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज, मोतिहारी के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाया गया है।* कन्हैया सिंह, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, मसौढ़ी, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।* विनोद कुमार, जो पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), सिवान के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।* सुरेश प्रसाद सिंह, जो पुलिस उपाधीक्षक, बि.वि.स.पु.-7, कटिहार के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना बनाया गया है।