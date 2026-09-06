फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Police Update: DSP Transfer List – Patna News

पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव : बिहार में फिर तबादला आदेश, इस बार 37 डीएसएपी की नई पोस्टिंग, देखें सूची

Sun, 06 Sep 2026 07:48 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला पटना Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Sun, 06 Sep 2026 07:48 PM IST
सार

बिहार पुलिस महकमे से बड़े बदलाव की खबर आई है। अब फिर से तबादला आदेश जारी किया गया है। इस बार 37 डीएसएपी की नई पोस्टिंग की गई है।

विज्ञापन
Bihar Police Update: DSP Transfer List – Patna News
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार पुलिस महकमे से बड़े बदलाव की खबर आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह विभाग में अवकाश के दिन भी तबादला आदेश जारी हो रहा है। आज भी हुआ। इस बार बड़े पैमाने पर पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला आदेश सामने आया है। अपर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक आदि के पदनाम से 37 तबादलों की पूरी सूची पढ़ें।
विज्ञापन


* राज कुमार साह, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, आरा के पद पर तैनात थे, उन्हें अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना बनाया गया है।
विज्ञापन

* आनन्द कुमार पाण्डेय, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, बेगूसराय के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

* अशोक कुमार दास, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।
* अजय कुमार सिंह, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, सिवान के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाया गया है।
* संजय कुमार झा, जो अपर पुलिस अधीक्षक, सिवान के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।
* संजय कुमार पाण्डेय, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, सदर, समस्तीपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बि.वि.स.पु.-1, पटना में पदस्थापित किया गया है।
* प्रवेन्द्र भारती, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मधेपुरा के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना बनाया गया है।
* विभाष कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बि.वि.स.पु.-7, कटिहार के पद पर भेजा गया है।
* संजीव कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महुआ, वैशाली के पद पर तैनात थे, उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, बि.वि.स.पु.-15, भीमनगर, सुपौल में पदस्थापित किया गया है।
* सुनील कुमार पाण्डेय, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, वजीरगंज, गयाजी के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना बनाया गया है।
* मुकेश कुमार ठाकुर, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), मुंगेर के पद पर भेजा गया है।
* आलोक कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, रेल, जमालपुर में पदस्थापित किया गया है।
* रौशन कुमार गुप्ता, जो पुलिस उपाधीक्षक, रेल, समस्तीपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सिवान बनाया गया है।
* सौरभ जायसवाल, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बोधगया, गयाजी (अतिरिक्त प्रभार- मंदिर परिसर सुरक्षा) के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पूर्णिया के पद पर भेजा गया है।
* अविनाश कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), किशनगंज में पदस्थापित किया गया है।
* संजय कुमार जायसवाल, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर (बिहार शरीफ), नालंदा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना बनाया गया है।
* संदीप गोल्डी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियाँ के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, रोहतास के पद पर भेजा गया है।
* अनिल कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर, मुंगेर के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, बक्सर में पदस्थापित किया गया है।
* दीपक कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, फुलवारी शरीफ, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), सारण बनाया गया है।
* रजनीश कांत प्रियदर्शी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, बेतिया के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), लखीसराय के पद पर भेजा गया है।
* अजय कुमार चौधरी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, नगर, भागलपुर के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिवान में पदस्थापित किया गया है।
* आलोक कुमार सिंह-1, जो पुलिस उपाधीक्षक, रेल, गयाजी के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), रोहतास बनाया गया है।
* मिथिलेश कुमार सिंह, जो पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र एवं आयुद्ध भंडार, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।
* विपिन नारायण शर्मा, जो पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र एवं आयुद्ध भंडार, बिहार, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पटना में पदस्थापित किया गया है।
* ममता प्रसाद, जो पुलिस उपाधीक्षक, बि.स्व.वि.स.पु. बल, वाल्मिकिनगर, बगहा के पद पर तैनात थीं, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाया गया है।
* बिनीता सिन्हा, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, नगर, मुजफ्फरपुर के पद पर तैनात थीं, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, बिहार स्वाभिमान विशेष शस्त्र पुलिस बल, बगहा के पद पर भेजा गया है।
* अनुराग कुमार, जो पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।
* मो. आदिल बेलाल, जो पुलिस उपाधीक्षक, बि.वि.स.पु.-10, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, रेल, समस्तीपुर बनाया गया है।
* रवि शंकर, जो पुलिस उपाधीक्षक (साईबर क्राईम), किशनगंज के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के पद पर भेजा गया है।
* राज कुमार-2, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, छपरा के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।
* राजेश कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, गोपालगंज के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, अरवल बनाया गया है।
* सुरेन्द्र कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), सिवान के पद पर भेजा गया है।
* गौरी कुमारी, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, सदर, सिवान के पद पर तैनात थीं, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।
* रवि कुमार, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज, मोतिहारी के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना बनाया गया है।
* कन्हैया सिंह, जो अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, मसौढ़ी, पटना के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर भेजा गया है।
* विनोद कुमार, जो पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), सिवान के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है।

* सुरेश प्रसाद सिंह, जो पुलिस उपाधीक्षक, बि.वि.स.पु.-7, कटिहार के पद पर तैनात थे, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना बनाया गया है।

ये भी पढ़ें-  बिहार में बड़ा रेल हादसा टला: महानंदा एक्सप्रेस के इंजन समेत तीन हिस्से पटरी से उतरे; मची अफरा-तफरी
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed