मध्यप्रदेश: पत्नी को पीटने वाले एडीजी हुए निलंबित, समर्थन में उतरी बेटी, मां को बताया मानसिक बीमार

मध्यप्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम लाल शर्मा को मंगलवार को राज्य के गृह विभाग ने निलंबित कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने पाया कि पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा उनकी पत्नी की पिटाई के वीडियो पर दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक है।

Madhya Pradesh: Additional Director General (ADG) Purushottam Sharma (in file pic) suspended after State Home Department found the clarification given by him on the video of him beating his wife, unsatisfactory. pic.twitter.com/UkHKNNAWyY