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फर्जी कस्टमर केयर कॉल: फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, गूगल पे और एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बनकर कैशबैक का लालच देते थे।

फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, गूगल पे और एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बनकर कैशबैक का लालच देते थे। संदिग्ध APK फाइल: पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर मोबाइल पर फाइल भेजकर उसका पूरा एक्सेस हासिल करते थे।

पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर मोबाइल पर फाइल भेजकर उसका पूरा एक्सेस हासिल करते थे। एयरटेल थैंक्स एप का झांसा: कार्ड बंद कराने और दोबारा चालू कराने के नाम पर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालते थे।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को फोन कर खुद को नामी कंपनियों का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताते थे। वे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे और गूगल पे के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क करते थे। इसके अलावा खुद को एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बताकर भी लोगों को झांसे में लेते थे। आरोपियों का मकसद लोगों को कैशबैक का लालच देकर उनके पैसे ठगना था। इस तरीके में वे कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे।साइबर ठगी का दूसरा तरीका भी काफी खतरनाक था। आरोपी पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर लोगों को संदिग्ध APK फाइल भेजते थे। ये फाइलें मोबाइल पर भेजकर लोगों को किसी योजना का लाभ मिलने या बिल से जुड़ी जानकारी होने का झांसा दिया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इन फाइलों को खोलता था, आरोपियों को उसके मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता था। इसके बाद वे मोबाइल में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल ठगी के लिए कर सकते थे।आरोपी ठगी के लिए एयरटेल थैंक्स एप का भी इस्तेमाल करते थे। वे लोगों को कार्ड बंद कराने और फिर उसे दोबारा चालू कराने का झांसा देते थे। इस बहाने पीड़ितों को अपनी बातों में उलझाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस की जांच में ठगी के ये तीन तरीके सामने आए हैं।पुलिस को जब्त किए गए 11 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड की जांच में कई अहम जानकारियां मिली हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपियों ने इन मोबाइल नंबरों और आईएमईआई नंबरों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया था। इन नंबरों के खिलाफ दूसरे राज्यों की पुलिस के पास भी साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। अब देवघर पुलिस उन मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा और कुल कितनी रकम की धोखाधड़ी की है।