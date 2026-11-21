देवघर में सात साइबर ठग गिरफ्तार: कस्टमर केयर बनकर लगाते थे चूना; APK फाइल से भी करते थे ठगी, क्या है तरीका?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवघर। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 21 Nov 2026 05:54 PM IST
सार
देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार कर 11 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड जब्त किए हैं। आरोपी फर्जी कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कैशबैक का लालच देते थे और संदिग्ध APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल का एक्सेस हासिल करते थे। वे एयरटेल थैंक्स एप के नाम पर भी लोगों को ठगते थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल नंबर और आईएमईआई नंबरों के दूसरे राज्यों में दर्ज साइबर अपराध के मामलों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।
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विस्तार
देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इलाके में साइबर अपराधियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल बनाया गया। पुलिस ने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी मधुपुर, सोनारायठाढ़ी और सारठ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। अब इन मोबाइल और सिम कार्ड की जांच की जा रही है।
कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कैसे करते थे ठगी?
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को फोन कर खुद को नामी कंपनियों का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताते थे। वे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे और गूगल पे के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क करते थे। इसके अलावा खुद को एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बताकर भी लोगों को झांसे में लेते थे। आरोपियों का मकसद लोगों को कैशबैक का लालच देकर उनके पैसे ठगना था। इस तरीके में वे कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे।
APK फाइल भेजकर मोबाइल का एक्सेस कैसे लेते थे?
साइबर ठगी का दूसरा तरीका भी काफी खतरनाक था। आरोपी पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर लोगों को संदिग्ध APK फाइल भेजते थे। ये फाइलें मोबाइल पर भेजकर लोगों को किसी योजना का लाभ मिलने या बिल से जुड़ी जानकारी होने का झांसा दिया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इन फाइलों को खोलता था, आरोपियों को उसके मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता था। इसके बाद वे मोबाइल में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल ठगी के लिए कर सकते थे।
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एयरटेल थैंक्स एप के नाम पर कैसे निकालते थे पैसे?
आरोपी ठगी के लिए एयरटेल थैंक्स एप का भी इस्तेमाल करते थे। वे लोगों को कार्ड बंद कराने और फिर उसे दोबारा चालू कराने का झांसा देते थे। इस बहाने पीड़ितों को अपनी बातों में उलझाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस की जांच में ठगी के ये तीन तरीके सामने आए हैं।
पुलिस की जांच में सामने आए ठगी के तरीके
दूसरे राज्यों में भी कैसे जुड़े हैं ठगी के मामले?
पुलिस को जब्त किए गए 11 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड की जांच में कई अहम जानकारियां मिली हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपियों ने इन मोबाइल नंबरों और आईएमईआई नंबरों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया था। इन नंबरों के खिलाफ दूसरे राज्यों की पुलिस के पास भी साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। अब देवघर पुलिस उन मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा और कुल कितनी रकम की धोखाधड़ी की है।
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कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कैसे करते थे ठगी?
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को फोन कर खुद को नामी कंपनियों का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताते थे। वे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे और गूगल पे के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से संपर्क करते थे। इसके अलावा खुद को एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बताकर भी लोगों को झांसे में लेते थे। आरोपियों का मकसद लोगों को कैशबैक का लालच देकर उनके पैसे ठगना था। इस तरीके में वे कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे।
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APK फाइल भेजकर मोबाइल का एक्सेस कैसे लेते थे?
साइबर ठगी का दूसरा तरीका भी काफी खतरनाक था। आरोपी पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर लोगों को संदिग्ध APK फाइल भेजते थे। ये फाइलें मोबाइल पर भेजकर लोगों को किसी योजना का लाभ मिलने या बिल से जुड़ी जानकारी होने का झांसा दिया जाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इन फाइलों को खोलता था, आरोपियों को उसके मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता था। इसके बाद वे मोबाइल में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल ठगी के लिए कर सकते थे।
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एयरटेल थैंक्स एप के नाम पर कैसे निकालते थे पैसे?
आरोपी ठगी के लिए एयरटेल थैंक्स एप का भी इस्तेमाल करते थे। वे लोगों को कार्ड बंद कराने और फिर उसे दोबारा चालू कराने का झांसा देते थे। इस बहाने पीड़ितों को अपनी बातों में उलझाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस की जांच में ठगी के ये तीन तरीके सामने आए हैं।
पुलिस की जांच में सामने आए ठगी के तरीके
- फर्जी कस्टमर केयर कॉल: फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, गूगल पे और एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बनकर कैशबैक का लालच देते थे।
- संदिग्ध APK फाइल: पीएम किसान योजना, बिजली बिल और आरटीओ चालान के नाम पर मोबाइल पर फाइल भेजकर उसका पूरा एक्सेस हासिल करते थे।
- एयरटेल थैंक्स एप का झांसा: कार्ड बंद कराने और दोबारा चालू कराने के नाम पर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालते थे।
दूसरे राज्यों में भी कैसे जुड़े हैं ठगी के मामले?
पुलिस को जब्त किए गए 11 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड की जांच में कई अहम जानकारियां मिली हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपियों ने इन मोबाइल नंबरों और आईएमईआई नंबरों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया था। इन नंबरों के खिलाफ दूसरे राज्यों की पुलिस के पास भी साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। अब देवघर पुलिस उन मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा और कुल कितनी रकम की धोखाधड़ी की है।