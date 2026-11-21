झारखंड के पलामू स्थित चियांकी एयरपोर्ट से जल्द नियमित हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्र सरकार उड़ान योजना के तहत इस हवाई अड्डे के विस्तार और भूमि अधिग्रहण पर होने वाले संपूर्ण खर्च को वहन करेगी। इस पहल से पलामू प्रमंडल में बेहतर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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शनिवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदिनीनगर स्थित चियांकी एयरपोर्ट का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट परिसर के विकास, वर्तमान आधारभूत संरचनाओं की स्थिति तथा नियमित हवाई सेवा आरंभ करने से जुड़ी विविध संभावनाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के समय पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी समेत जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद होकर एयरपोर्ट के वर्तमान संसाधनों, उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं की पूरी जानकारी दी।भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के आगामी चरण में 'चैलेंज मोड फ्रेमवर्क' की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत चयनित हवाई अड्डों के विकास, विस्तार और आवश्यक भूमि अधिग्रहण पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार स्वयं उठाएगी। केंद्र की इस योजना से चियांकी एयरपोर्ट के विकास की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। हालांकि इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को पलामू क्षेत्र की हवाई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चियांकी एयरपोर्ट को विकास कार्य के लिए औपचारिक रूप से नामित करना होगा। इसके पश्चात भूमि संबंधी सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना अनिवार्य होगा।पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने निरीक्षण के बाद कहा कि पलामू को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि चियांकी एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों का परिचालन आरंभ होने से पूरे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आम लोगों को भी आवागमन करने में काफी सहूलियत प्राप्त होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से चियांकी एयरपोर्ट के विकास और जल्द हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में सकारात्मक पहल आगे बढ़ेगी।