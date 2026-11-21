झारखंड: मुख्यमंत्री सोरेन को प्रकाश पर्व और रोजगार सम्मान समारोह का निमंत्रण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 21 Nov 2026 05:59 PM IST
सार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में आयोजित होने वाले दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। 23 नवंबर को मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में 3,044 प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं, 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रकाश पर्व आयोजित होगा।
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विस्तार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नवंबर में रांची में होने वाले दो अलग-अलग कार्यक्रमों का निमंत्रण मिला है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सिख समाज और कौशल एवं रोजगार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे मुलाकात की। एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें प्रकाश पर्व में शामिल होने का न्योता दिया, जबकि दूसरे ने मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रोजगार समारोह में 3,044 प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
24 नवंबर को रांची में मनाया जाएगा प्रकाश पर्व
सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह कार्यक्रम 24 नवंबर 2026 को रांची के पीपी कंपाउंड स्थित श्री गुरु नानक स्कूल में आयोजित होगा।
प्रतिनिधिमंडल में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू शामिल थे। उनके साथ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव गगनदीप सेठी और गुरु गोबिंद सिंह स्कूल के सचिव रंजीत सिंह हैप्पी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया।
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23 नवंबर को कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव कृपानंद झा ने भी मुलाकात की। उनके साथ प्रेझा फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
यह भी पढ़ें: झारखंड: पांच करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने पर इंडियन बैंक ने सील की कंपनी, दो एकड़ जमीन पर लिया कब्जा
यह समारोह 23 नवंबर 2026 को रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित 3,044 छात्र-छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। समारोह का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित करना और उनकी उपलब्धि को सामने लाना है।
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24 नवंबर को रांची में मनाया जाएगा प्रकाश पर्व
सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह कार्यक्रम 24 नवंबर 2026 को रांची के पीपी कंपाउंड स्थित श्री गुरु नानक स्कूल में आयोजित होगा।
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प्रतिनिधिमंडल में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू शामिल थे। उनके साथ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव गगनदीप सेठी और गुरु गोबिंद सिंह स्कूल के सचिव रंजीत सिंह हैप्पी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया।
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23 नवंबर को कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव कृपानंद झा ने भी मुलाकात की। उनके साथ प्रेझा फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
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यह समारोह 23 नवंबर 2026 को रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित 3,044 छात्र-छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। समारोह का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने वाले युवाओं को सम्मानित करना और उनकी उपलब्धि को सामने लाना है।