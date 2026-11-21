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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नवंबर में रांची में होने वाले दो अलग-अलग कार्यक्रमों का निमंत्रण मिला है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सिख समाज और कौशल एवं रोजगार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे मुलाकात की। एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें प्रकाश पर्व में शामिल होने का न्योता दिया, जबकि दूसरे ने मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रोजगार समारोह में 3,044 प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।