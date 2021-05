मध्यप्रदेश : राजगढ़ जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की खुली पोल, बारिश के बाद कोरोना वार्ड में घुसा पानी

कोरोना संकट में विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में जहां मरीज ऑक्सीजन की किल्लत और बेड की कमी से परेशान हैं वहीं अब पहली बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ताजा मामला है मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिला अस्पताल की जहां पहली ही बारिश में छत टपकने लगा और देखते-देखते कोरोना वार्ड में पानी भर गया। इस दौरान मरीज काफी परेशान दिखे और अपने-अपने सामान को बचाने की कोशिश में लग गए।

#WATCH | Madhya Pradesh: Water enters #COVID19 ICU ward of the district hospital in Rajgarh as its roof leaks after rain in the region pic.twitter.com/X3zjDUWOjy