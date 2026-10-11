सौगात: उज्जैन में बनेगा भव्य गढ़कालिका लोक, महाकाल लोक की तरह होगा आधुनिक और सुविधाओं से लैस

महाकाल लोक के बाद अब माता मंदिरों में उज्जैन विकास प्राधिकरण सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गढ़कालिका माता मंदिर पर करने जा रहा है। नवरात्रि पर माता के भक्तों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। शहर के माता मंदिरों में से एक गढ़कालिका माता मंदिर परिसर को 18.50 करोड़ रुपये की लागत से गढ़कालिका लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। यह लोक पूरी तरह महाकाल लोक की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से ओतप्रोत होगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। तकनीकी बिड खुलना बाकी है, जिसके बाद एजेंसी तय होते ही काम जमीन पर उतर जाएगा। संभावना है कि इस नवरात्रि के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। करीब डेढ़ हेक्टेयर जमीन पर यह भव्य लोक आकार लेगा।

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