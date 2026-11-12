एमपी: सोन नदी-बाणसागर बांध को बार-बार तैरकर पार करता रहा हाथी, चार दिन के रेस्क्यू के बाद फिर पहुंचा बांधवगढ़

सोन नदी और बाणसागर बांध को कई बार तैरकर पार करने वाला रेडियो कॉलर युक्त जंगली हाथी आखिरकार एक बार फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच गया है। करीब 20 वर्ष आयु के इस नर हाथी को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए वन विभाग ने चार दिनों तक विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया। 11 नवंबर की देर शाम डार्टिंग के जरिए उसे बेहोश कर रेडियो कॉलर हटाया गया। इसके बाद विशेष रेस्क्यू वाहन से उसे बांधवगढ़ के कल्लवाह परिक्षेत्र में सुरक्षित पहुंचाया गया।

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रेडियो कॉलर-4 मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। दक्षिण शहडोल वनमंडल के केशवाही क्षेत्र में लगातार जनहानि, पशुहानि और फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं के बाद 22 मई 2026 को उसका रेस्क्यू कर रेडियो कॉलर लगाया गया था। अगले दिन उसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली परिक्षेत्र की बगदरा बीट में छोड़ा गया। शुरुआत में अकेले विचरण करने वाला यह हाथी 26 जून को 12 हाथियों के झुंड में शामिल हो गया।इस हाथी की सबसे अनोखी गतिविधि सोन नदी और बाणसागर बांध को तैरकर पार करना रही। 7 सितंबर को उसने पनपथा बफर क्षेत्र से सोन नदी पार कर मैहर वनमंडल के अमरपाटन क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान वह करीब 8 से 10 घंटे तक पानी में तैरता रहा। बीच में एक टापू पर रुककर उसने विश्राम भी किया। करीब 20 दिन मैहर क्षेत्र में रहने के बाद 28-29 सितंबर की रात उसने दोबारा नदी पार की। इस दौरान लगभग 9 किलोमीटर की दूरी 8 से 9 घंटे में तय कर बांधवगढ़ के पनपथा बफर क्षेत्र पहुंचा। हालांकि, इसके बाद वह फिर से मैहर के अमरपाटन क्षेत्र में चला गया।हाथी के लगातार विचरण क्षेत्र बदलने और आसपास गांवों की मौजूदगी को देखते हुए मानव-हाथी संघर्ष की आशंका कम करने के लिए संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉ. समिता राजोरा के निर्देशन में क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ डॉ. अनुपम सहाय, वन संरक्षक रीवा अनुराग कुमार और मैहर वनमंडलाधिकारी विद्या भूषण के मार्गदर्शन में अभियान संचालित किया गया।

रेस्क्यू अभियान में बांधवगढ़ के गौतम, सूर्या और श्याम तथा संजय टाइगर रिजर्व के बापू हाथी को लगाया गया। अभियान में बांधवगढ़ के 20, संजय टाइगर रिजर्व के 10, मैहर वनमंडल के 60 और मुकुंदपुर चिड़ियाघर के 15 सदस्य शामिल रहे। वन्यजीव चिकित्सकों डॉ. राजेश तोमर, डॉ. नितिन गुप्ता और डॉ. अभय सेंगर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



विशेष वाहन से कल्लवाह पहुंचाया गया हाथी

11 नवंबर की देर शाम हाथी को डार्टिंग के जरिए सुरक्षित तरीके से बेहोश किया गया। इसके बाद उसका रेडियो कॉलर हटाकर विशेष रेस्क्यू वाहन में बने सुरक्षित पिंजरे में रखा गया। गोरसरी, अमरपाटन, मैहर, कटनी, उमरिया बायपास, परासी और मगधी होते हुए उसे कल्लवाह परिक्षेत्र के अस्थायी सुरक्षित निगरानी क्षेत्र में पहुंचाया गया। स्थानांतरण के बाद हाथी का व्यवहार सामान्य और स्थिर पाया गया। वन विभाग के अनुसार, अब हाथी के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। इस अभियान ने वन्यजीव संरक्षण के साथ ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वन क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की मिसाल पेश की है।