उमरिया क्राइम: फोन पर बात करते निकला युवक, तीन दिन बाद गांव में मिला शव; हत्या की आशंका से उठे सवाल

उमरिया जिले के मजमानी खुर्द गांव में तीन दिन से लापता युवक दीपक यादव का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दीपक 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे मोबाइल फोन पर बात करते हुए घर से निकला था। इसके बाद वह नहीं लौटा। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव और आसपास के इलाकों में खोजबीन करने के साथ पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई थी।

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