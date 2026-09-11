फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Missing Youth Found Dead After Three Days, Family Suspects Murder

उमरिया क्राइम: फोन पर बात करते निकला युवक, तीन दिन बाद गांव में मिला शव; हत्या की आशंका से उठे सवाल

Fri, 11 Sep 2026 10:56 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 10:56 PM IST
सार

उमरिया के मजमानी खुर्द में तीन दिन से लापता दीपक यादव का शव गांव के पास जंगलनुमा इलाके में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शव पर चप्पल और तार मिलने से सवाल उठे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मोबाइल संपर्क समेत सभी पहलुओं की जांच शुरू की है।

विज्ञापन
Missing Youth Found Dead After Three Days, Family Suspects Murder
Crime news - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उमरिया जिले के मजमानी खुर्द गांव में तीन दिन से लापता युवक दीपक यादव का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दीपक 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे मोबाइल फोन पर बात करते हुए घर से निकला था। इसके बाद वह नहीं लौटा। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव और आसपास के इलाकों में खोजबीन करने के साथ पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई थी।

विज्ञापन


शुक्रवार को दीपक का शव गांव में एक घर से करीब 50 मीटर दूर जंगलनुमा इलाके में मिला। शव मिलने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी, मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। शव की स्थिति देखकर परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि शव के ऊपर चप्पल और तार भी मिले हैं, जिसके कारण उन्हें मौत की परिस्थितियां संदिग्ध लग रही हैं।
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर उमरिया जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और युवक की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- खाकी के घर सेंधमारी: ट्रैफिक ACP के मकान में घुसे चोर, पुश्तैनी जेवरात-नकदी समेत 10 लाख का माल लेकर फरार


आखिरी बार फोन पर किससे बात कर रहा था दीपक
मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सामने आई है कि दीपक किसी लड़की से मोबाइल फोन पर बातचीत करता था। परिजनों के मुताबिक, घटना वाली रात भी वह मोबाइल पर बात करते हुए ही घर से निकला था। इसके बाद वह कहां गया और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस अब इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। युवक के मोबाइल फोन से हुई बातचीत और उसके संपर्क में रहे लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा सकती है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घर से निकलने के बाद दीपक किन लोगों के संपर्क में था और घटनास्थल तक कैसे पहुंचा।

परिजनों ने उठाए सवाल, जांच से खुलेगा मौत का राज
दीपक के पिता नत्थूलाल यादव ने बताया कि उनका बेटा 8 सितंबर की रात मोबाइल पर बात करते हुए घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं आया। काफी तलाश के बाद अब उसका शव गांव में ही एक घर के पास मिला है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। एसडीओपी पीएस परस्ते ने बताया कि मजमानी खुर्द में एक युवक का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों द्वारा युवक के किसी लड़की से फोन पर बात करने की जानकारी भी पुलिस को दी गई है, जिसे जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed