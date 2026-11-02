उमरिया में तेंदुए की संदिग्ध मौत: बांधवगढ़ से लगे जंगल में मिला शव, टाइगर से संघर्ष की आशंका, जांच जारी

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जानकारी के अनुसार, घुनघुटी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरएफ 233 अमहाई धार नाला के समीप तेंदुए का शव मिलने की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों में हलचल तेज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ विवेक सिंह, एसडीओ दिगेंद्र सिंह पटेल और रेंजर हरीश तिवारी सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर परिस्थितियों की जांच शुरू की गई। जांच में डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है, ताकि घटना से जुड़े संभावित साक्ष्यों का पता लगाया जा सके।तेंदुए की मौत को लेकर प्रारंभिक आशंका टाइगर के साथ संघर्ष की जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे मौत की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी जीवों के बीच क्षेत्र और शिकार को लेकर संघर्ष की स्थिति बन सकती है, लेकिन इस मामले में वास्तविक कारण जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। सवाल यह भी है कि क्या घटनास्थल पर मिले साक्ष्य आपसी संघर्ष की ओर इशारा करते हैं या जांच के दौरान कोई दूसरा पहलू सामने आएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं।घटना के बाद वन विभाग की ओर से मीडिया को विस्तृत जानकारी नहीं दिए जाने से मामले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तेंदुए की मौत जैसे संवेदनशील मामले में जांच की प्रगति, शव की स्थिति और पोस्टमार्टम से जुड़े तथ्यों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की अटकल को तथ्य मानना उचित नहीं होगा।वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से यह घटना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सबकी नजर वन विभाग की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेगा कि तेंदुए की मौत टाइगर के साथ संघर्ष के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। जंगल में वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी इस घटना के बाद चर्चा तेज हो गई है।फिलहाल घुनघुटी के जंगल में मिले तेंदुए के शव ने वन विभाग के सामने जांच की चुनौती खड़ी कर दी है। मौत का कारण सामने आने के बाद ही इस रहस्यमयी घटना से पर्दा उठ सकेगा।