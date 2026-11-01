उमरिया में हादसा: नौ घंटे तक कोयले से लदे ट्रक में फंसा रहा खलासी, हेडलाइट बंद होने से नदी में गिर गया था वाहन
उचेहरा और घोरचत्र नदी के बीच कोयले से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। हादसे में चालक भगवान दास और खलासी सियालाल फंस गए। चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि खलासी को निकालने में बचाव दल को करीब नौ घंटे मशक्कत करनी पड़ी। क्रेन और जेसीबी से रेस्क्यू अभियान चलाया गया।
विस्तार
उचेहरा और घोरचत्र नदी के बीच आधी रात को कोयले से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में सवार चालक और खलासी अंदर ही फंस गए। रात के अंधेरे में हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल सक्रिय हुए। क्रेन और जेसीबी की मदद से कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान ट्रक चालक भगवान दास को बाहर निकालकर उपचार के लिए पाली अस्पताल भेजा गया, जबकि खलासी सियालाल को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
हेडलाइट बंद होने के बाद बिगड़ा संतुलन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रक शहडोल से कटनी की ओर जा रहा था। चालक भगवान दास के मुताबिक, वह धनपुरी से कोयला लेकर मैहर जा रहे थे। रास्ते में अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई और वाहन उछलने के बाद अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। हादसे के बाद चालक और खलासी दोनों ट्रक के भीतर फंस गए। चालक ने बताया कि वह कोयले के नीचे दब गया था, लेकिन किसी तरह खुद को बाहर निकालने में सफल रहा।
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9 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा खलासी
इस हादसे में सबसे चिंताजनक स्थिति खलासी सियालाल की रही, जो खाराहनी निवासी और करीब 36 वर्ष का बताया जा रहा है। वह दुर्घटना के बाद ट्रक के भीतर फंसा रहा। बताया गया कि उसे बाहर निकालने में करीब नौ घंटे लग गए। बचाव दल ने क्रेन की मदद से ट्रक में फंसे खलासी को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए। आधी रात से शुरू हुआ यह रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण बना रहा। हालांकि, खलासी की स्थिति और उपचार संबंधी विस्तृत जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
क्रेन और जेसीबी से चला बचाव अभियान
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। ट्रक नदी में गिरने और उसके भीतर लोगों के फंसने के कारण बचाव दल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारी मशीनों की मदद से ट्रक तक पहुंचने और उसमें फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालने की जानकारी सामने आई।
हाईवे पर प्रभावित हुआ यातायात
दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने मशक्कत कर वाहनों को किनारे से निकालने की व्यवस्था की, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल हुआ।