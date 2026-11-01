उमरिया में हादसा: नौ घंटे तक कोयले से लदे ट्रक में फंसा रहा खलासी, हेडलाइट बंद होने से नदी में गिर गया था वाहन

उचेहरा और घोरचत्र नदी के बीच आधी रात को कोयले से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में सवार चालक और खलासी अंदर ही फंस गए। रात के अंधेरे में हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल सक्रिय हुए। क्रेन और जेसीबी की मदद से कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान ट्रक चालक भगवान दास को बाहर निकालकर उपचार के लिए पाली अस्पताल भेजा गया, जबकि खलासी सियालाल को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।

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