उज्जैन: मकान तोड़ते समय भरभराकर ढही दीवार, मलबे में दबे मजदूर; बिना सेफ्टी गियर काम कर रहे तीन लोग घायल

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दीवार गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर एकत्र हुए और मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। घायलों में सुनीता, गोविंद और राजू शामिल हैं। घटना के ठीक सामने रहने वाले शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने अपनी टीम के साथ तुरंत मदद पहुंचाई और घायलों को उपचार के लिए चरक भवन स्थित जिला अस्पताल भिजवाया।हादसे में घायल मजदूर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय हैं और कुछ रतलाम से यहां मजदूरी व मिस्त्री का काम करने आए थे। सीएसपी पुष्पा प्रजापति के अनुसार, हादसे में दो पुरुष और एक महिला घायल हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा कराए गए एक्स-रे में एक मजदूर को हाथ-पैर में फ्रैक्चर आया है, जबकि महिला मजदूर को हल्की चोटें लगी हैं। राहत की बात यह है कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।ये भी पढ़ें-बताया जा रहा है कि मौके पर मजदूर बिना किसी सुरक्षा (सेफ्टी) उपकरण के काम कर रहे थे, जिसके कारण दीवार गिरते ही वे सीधे इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही जीवाजीगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।