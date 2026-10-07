उज्जैन: सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में 21 नए पुलों का नेटवर्क, लालपुर में बन रहे दो रेलवे ओवरब्रिज

धार्मिक नगरी उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ-2028 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग (सेतु निगम) ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। शहर के अंदरूनी और बाहरी यातायात ढांचे को आधुनिक बनाने के तहत 21 नए पुलों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इनमें नए रेलवे ओवरब्रिज महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे।

सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए आउटर डाइवर्शन रणनीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पंचक्रोशी मार्ग पर ग्राम लालपुर में दो नए रेलवे ओवरब्रिज लालपुर ब्रिज-1 और लालपुर ब्रिज-2 बनाए जा रहे हैं। दोनों पुल बाहरी रिंग रोड के ट्रैफिक को सीधे सैटेलाइट टाउनशिप से जोड़ेंगे। इन पुलों के बनने के बाद बाहरी राज्यों से आने वाली बसें, भारी वाहन और श्रद्धालुओं के वाहन शहर के घने और संकरे रास्तों में फंसे बिना सीधे बाहरी मार्गों से अपनी निर्धारित पार्किंग और गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

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तेजी से चल रहा निर्माण कार्य

सेतु संभाग के कार्यपालन अभियंता पी.एस. पंत के अनुसार, दोनों ब्रिजों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इनका निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत ब्रिजों के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, जबकि सब-स्ट्रक्चर का कार्य अंतिम चरण में है। इसके बाद सुपर-स्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, जिसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

स्थानीय रहवासियों और श्रद्धालुओं के लिए राहत

इन रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान होगी। साथ ही उज्जैन के आम रहवासियों को भी रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। बाहरी यातायात को शहर के अंदर आने से रोकने में भी ये पुल अहम भूमिका निभाएंगे।