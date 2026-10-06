सिंहस्थ 2028: पुराने क्वार्टर हटाकर बन रहे आधुनिक होल्डिंग एरिया, पेयजल-सीसीटीवी-वाशरूम से लैस होंगी सुविधाएं

सिंहस्थ 2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मुख्य स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे कर्मचारियों के पुराने क्वार्टरों को हटाकर विस्तृत होल्डिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था केवल भीड़ को रोकने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है।

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