उज्जैन: महाकाल के दरबार में आस्था का नया रिकॉर्ड, श्रावण-भादौ में पहुंचे 1.88 करोड़ श्रद्धालु, करोड़ों की आय

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष 30 जुलाई से 7 सितंबर तक श्रावण-भादौ मास के दौरान आस्था का अद्भुत महासंगम देखने को मिला। 40 दिनों की इस पवित्र अवधि में देश-विदेश से आए 1 करोड़ 88 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।

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प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई से 7 सितंबर के बीच 1 करोड़ 34 लाख 58 हजार 747 श्रद्धालुओं ने सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके अलावा श्रावण-भादौ में निकलने वाली भगवान महाकाल की पारंपरिक भव्य सवारियों और नागपंचमी पर्व पर श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए करीब 53 लाख 95 हजार श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे।इस दौरान श्रद्धालुओं को सुगम और त्वरित दर्शन कराने के उद्देश्य से मंदिर समिति की ओर से संचालित शीघ्र दर्शन व्यवस्था को भी व्यापक प्रतिसाद मिला। इस व्यवस्था से मंदिर समिति को करीब 17 करोड़ 98 लाख 61 हजार 750 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।बाबा महाकाल की लड्डू प्रसादी के प्रति भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कुल 2,760.139 क्विंटल लड्डू प्रसादी खरीदी। इससे मंदिर समिति को करीब 13 करोड़ 6 लाख 20 हजार 500 रुपये की आय हुई।श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, प्रसादी वितरण और सवारी प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए थे। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग की और जरूरत के अनुसार तत्काल सुधार किए।प्रशासन और मंदिर समिति के बेहतर प्रबंधन के चलते श्रावण-भादौ मास का यह आयोजन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।