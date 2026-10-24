उज्जैन: 11 मंदिरों से ₹800 करोड़ जुटाने की तैयारी, संस्कृत विद्वान समर्थन में तो कांग्रेस क्यों कर रही विरोध?

धार्मिक नगरी उज्जैन के 11 प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण और उन्नयन के लिए 600 करोड़ का कर्ज और 200 करोड़ के टेंपल बॉन्ड जारी करने की योजना पर सियासी घमासान मच गया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता भरत पोरवाल ने इस योजना को गलत बताते हुए अधिकारियों के जेल जाने तक की बात कह दी है, तो वहीं विक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्वान ने इस योजना का खुलकर समर्थन किया है।

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