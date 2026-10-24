मध्यप्रदेश पुलिस : कौन बनेगा एमपी का नया डीजीपी? प्रज्ञा ऋचा, वरुण कपूर और उपेंद्र जैन के नाम चर्चा में

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मध्यप्रदेश पुलिस को जल्द ही नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिल सकता है। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजे हैं। अब आयोग की प्रक्रिया के बाद तीन अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजे जाने की संभावना है। डीजीपी पद के लिए तीन नामों की प्रमुखता से चर्चा हो रही है, उनमें होमगार्ड की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, जेल महानिदेशक वरुण कपूर और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के महानिदेशक उपेंद्र जैन शामिल हैं। यदि प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का चयन होता है, तो मध्यप्रदेश को पहली महिला डीजीपी मिल सकती हैं। हालांकि, अभी किसी अधिकारी की नियुक्ति तय नहीं हुई है।