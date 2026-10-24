इंदौर: एक्टर टाइगर श्राॅफ के हमले का इंदौर कनेक्शन, साजिश में शामिल संदिग्ध युवक को लिया हिरासत में

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश के तार अब इंदौर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर हत्या की कोशिश के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रांजल नामक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह हमले की प्लानिंग में शामिल था।

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