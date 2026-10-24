इंदौर: एक्टर टाइगर श्राॅफ के हमले का इंदौर कनेक्शन, साजिश में शामिल संदिग्ध युवक को लिया हिरासत में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 24 Oct 2026 04:17 PM IST
सार
एक्टर टाइगर श्रॉफ की हत्या की कोशिश के मामले में अब इंदौर कनेक्शन सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रांजल नामक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह हमले की कथित साजिश में शामिल था।
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विस्तार
एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश के तार अब इंदौर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर हत्या की कोशिश के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रांजल नामक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह हमले की प्लानिंग में शामिल था।
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मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपी के इंदौर में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के इनपुट पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए प्रांजल को हिरासत में लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर साजिश से जुड़ी जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है।
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दरअसल, बीते दिनों टाइगर श्रॉफ की कार पर उस वक्त हमला किया गया था, जब वह कार से जा रहे थे। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े तीन सदस्यों ने उनकी कार पर फायरिंग की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश में शामिल लोगों के बारे में जानकारी दी और इंदौर निवासी प्रांजल का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
बताया जा रहा है कि प्रांजल को एक्टर पर हमले की योजना की जानकारी थी। साथ ही, आरोपियों तक हथियार पहुंचाने में भी उसकी भूमिका होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। प्रांजल के अलावा साजिश में और कौन-कौन शामिल था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।